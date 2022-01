RUGBY. TOULOUSE. Les frères Arnold de retour à l'entrainement, Antoine Dupont toujours incertain

Pour préparer la réception du MHR, le Stade Toulousain peut compter sur le retour des deux frères Arnold à l’entrainement. En revanche, Antoine Dupont n’a toujours pas fait son retour sur le terrain.

Après une défaite en terres auvergnates lors de la dernière journée, le Stade Toulousain aura à cœur de renouer avec la victoire dès ce week-end. Pour cette 15e journée de TOP 14, les Haut-Garonnais reçoivent le MHR sur sa pelouse d’Ernest Wallon, une autre équipe très en forme de ce championnat. Pour affronter les Héraultais, le club de la ville rose pourra compter sur le retour de ses deux tours jumelles en seconde ligne. En effet, à l’infirmerie depuis plusieurs semaines Richie, victime d’une fracture de l’avant-bras fin octobre et Rory, touché au genou lors de son séjour en sélection australienne, ont repris le chemin de l’entrainement ce mardi. Les deux Australiens sont aptes à refouler les pelouses de l’hexagone et postuleront pour la rencontre de ce week-end. Deux retours en deuxième ligne qui tombent à pic étant donné que Thibault Flament, l’international français, a été victime d’une commotion lors de la défaite au stade Michelin.

En revanche, Antoine Dupont semble toujours malade et n’a pas été aperçu à l’entrainement ce mardi. Avec les deux matchs de la campagne européenne toulousaine annulés et son absence lors du déplacement en Auvergne, le meilleur joueur du monde n’a pas joué depuis le 11 décembre. Pour l’instant son absence pour la réception du MHR n’est pas acté et le staff toulousain espère le revoir à l’entrainement dès cette semaine. Côté retour, le pilier néo-zélandais Faumuina et le troisième ligne Elstatd devraient également réapparaître cette semaine dans le pack toulousain. Derrière, l’Argentin Chocobares et l’utility back Nanaï-Williams postuleront par ailleurs pour ce choc face aux hommes de Saint-André. Une opposition, l'année passée, qui avait tourné en faveur des Montpellierains.