RUGBY. VIDEO. Clermont vainqueur du Stade Toulousain pour conserver son invincibilité

Ce samedi 01 janvier, les Auvergnats ont pris le dessus sur les champions de France sur leur pré du stade Marcel-Michelin. Score final 16-13.

Cette année, encore, ce n’est pas la bonne pour les rouges et noirs. Défaits par l’ASM dans un match serré, ils n’ont plus décroché de victoire en terre auvergnate depuis près de 19 ans à l’occasion d’un match de championnat. Mais si la statistique peut faire mal sur les bords de la Garonne, elle fera plaisir à coup sûr au pied des volcans ! Un match où la seconde mi-temps était bien moins rythmée qu’une première période où les deux équipes montraient des intentions. Mais ce qui compte, ce sont les résultats et les coéquipiers de Sébastien Bézy gagnent un match précieux. Comme le dit Camille Lopez au terme de la rencontre au micro de Canal + : “Gagner contre le Stade Toulousain, c’est la meilleure manière de démarrer la deuxième partie de championnat. [...] C’est une étape, il faut continuer et on va essayer de poursuivre comme ça.” RUGBY. Pourquoi les réseaux sociaux se plaignent-ils du Stade Toulousain ?

Un Camille Lopez en taille patron d’ailleurs dès son entrée en jeu. L’habitué du chaudron jaune et bleu avait sûrement à cœur d’assurer ce qui sera sûrement son ultime rencontre face au champion de France devant son public. Auteur des 6 derniers points de son équipe, il permet aux siens de prendre l’avantage sur leurs opposants. Il est même à l’origine d’un contre très astucieux. Le numéro 10 international, parlé hier du 21, voit que Matthis Lebel est monté afin d’assurer l’offensive toulousaine. En possession du ballon, il place alors un beau coup de pied qui aurait permis aux Clermontois de définitivement faire le break. Malheureusement pour eux, Romain Ntamack est revenu in extremis pour sauver cette balle. L’ouvreur toulousain déclare par ailleurs après la rencontre : “Il y a de la frustration. Quand on échoue à 3 points, c'est qu’il y avait la place de gagner.”