RUGBY. Pourquoi les réseaux sociaux se plaignent-ils du Stade Toulousain ?

Après le faible match face à Brive et la défaite contre l'UBB, le Stade Toulousain a été mis en difficulté à Cardiff. Ce qui n'est pas du goût des supporters.

#UBBST jelonch joue mieux les coups avec tauzin que guitoune🤭 — Wom's Antouane (@AntouaneS) December 4, 2021

Nelson Épée doit être titulaire à la place de Tauzin, ce n’est t’ouïs possible de voir autant de médiocrité depuis des matches de sa part #UBBST — Giannelli Imboulard⭐️⭐️⭐️⭐️🌟 🔴⚫️🟣 (@imboulard) December 4, 2021

On est nul bordel, derrière a part NTK y’a personne qui tient la route. On domine rien du tout on est catastrophique j’ai vraiment la haine ce soir. #UBBST — Vince_Souc (@VinceSouc31) December 4, 2021

Allez au dodo ... Cette défaite nous fera le plus grand bien et nous fera redescendre un peu. Faire n'importe quoi ça passe pas tout le temps. Si ça nous permet de nous remettre au travail c'est pas si mal. #UBBST December 4, 2021

Un stade toulousain faible, qui a surjoué, qui perd trop de ballons dans le jeu au sol et sur les lancements de jeu. Des joueurs émoussés?! #UBBST — J.Bertrand (@Merlin_Bertrand) December 4, 2021

Ça commence à devenir critique, devant on sais plus tenir un ballon et derrière on joue sans ailier depuis le début de saison, Ramos a manqué derrière et ahki bien seul au centre #UBBST — Rm_71 (@stadidista) December 4, 2021

#UBBST @UBBrugby remporte une victoire méritée, bravo. Malgré l'intensité le @StadeToulousain fait beaucoup d'imprécisions donc pas d'inquiétude sur notre potentiel, juste travailler dur pour savoir être plus précis pour les matchs clé des championnats. — Dimitri (@DimDim_V) December 4, 2021

Ntamack a été moyen, malgré tout ça a été un des meilleurs toulousains...On a subi devant, le triangle arrière très mauvais, Guitoune en rodage... #UBBST — Jauzionsas (@FlipFlap_2017) December 5, 2021

Ce que je retiens de ce match c’est surtout qu’on a pas de top arrière à part Ramos (coucou Jaminet)

Qu’on a pas de top centre à aligner avec Akhi (coucou Barassi)

Et qu’on a pas remplacé Kolbe (coucou Épée, coucou Retiere ?)#UBBST — mbovlre (@mbovore) December 5, 2021

L’impression de voir un match amateur de quinquas le dimanche matin #CARST — Georges Abitbol (@NonAuFanascisme) December 11, 2021

Hahaha on vient de prendre un essai de la part d'une équipe qui joue avec des retraités en surpoids, des blanc-becs et des U19 😭😭😭#CARST — Lord Byron (@BrooklynWoo) December 11, 2021

#CARST le stade est assez brouillon il va falloir revenir sérieux et précis sur les passes et bien entendu être présent sur le combat ! Bref comme on dit dans le rugby.. Les Fondamentaux.. 😃 — Pat Lfc (@patouy66) December 11, 2021

Donc le stade Toulousain, ils sont quasi injouable en top 14, mais quand ils jouent contre la D de Cardiff, on dirait une B de 1ere série... #CARST — Qui s'y frotte s'y pique (@SFrotte) December 11, 2021

Ça marche mieux quand ça joue au rugby et pas a la baballe #CARST — Zetsubu (@Zetsubu31) December 11, 2021

On manque clairement d'application et de sérieux. #CARST — Thomas "Xero" Biarneix (@TBiarneix) December 11, 2021

On dirait qu’ils n’ont pas envi de jouer nos stadiste … #CARST — Marc (@Marc_Loca) December 11, 2021

C’est une parodie de rugby ce match, on fait absolument rien comme il faut. On respecte pas le jeu , on fait pleins d’approximations, on est très loin de l’exigence de la CE. #CARST — Vince_Souc (@VinceSouc31) December 11, 2021

On a enfin compris après 38 min qu’il fallait jouer à la main 😤 #CARST — Guitoune (@Guingas31) December 11, 2021

L’absence d’un entraîneur au niveau des skills se voit de plus en plus — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) December 11, 2021

Pas un grand match du stade. Derrière a part Dupont et akhi c'est compliqué !! L'animation offensive est vraiment faible tout comme l'opposition . — reitemeyer (@toulousaindu93) December 11, 2021

aujourd’hui nous manquait bcp trop de choses mdr , heureusement qu’on a joue une equipe de niveau d2 — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) December 11, 2021

On continue les match degeulasse mdrr #CARST — lolo (@1plus2cafait3) December 11, 2021

Heuresement que toulouse joue contre des coiffeurs et étudiants. Heuresement que Toulouse a Dupont. Parce que sinon il repartaient avec 0 points. #CARST — 6again (@ouk_rouk) December 11, 2021

#CARST c'est quoi ce match ?? Soyez un peu sérieux les Toulousains !! Inquiet pour le niveau d'un guitoune qui devient affligeant .. si pas de bonus offensif , limite faute professionnelle.. heureusement Dupont.. — Eric F. (@eric_blue13) December 11, 2021

Dupont porte le stade a bout de bras #CARST — jef (@josip88m) December 11, 2021

Je nous trouve nul et ce qui m inquiète c est que ça fait plusieurs matchs #CARST — J.Bertrand (@Merlin_Bertrand) December 11, 2021

C’est un match amical ou quoi ? #CARST — mbovlre (@mbovore) December 11, 2021

J'ai pas BeIn, donc je regarde pas le match. Mais si je comprends bien, on se touche la nouille et on mène 20-7 en étant mauvais.

Rien de nouveau finalement #CARST — Lerourou #QuelleSaisonDeFou (@Lerourou1) December 11, 2021