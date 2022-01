Rugby. Equipe de France. Maxime Lucu, le nouveau dauphin d'Antoine Dupont ?

Numéro 2 en l'absence de Serin et Couilloud cet automne avec les Bleus, Maxime Lucu est-il devenu la doublure définitive d'Antoine Dupont ?

Antoine Dupont meilleur joueur du monde. Et après lui ? Quel demi de mêlée pour assurer l'intérim et les fins de matchs ? Jamais on n'aura autant parlé des numéros 9 remplaçants qu'aujourd'hui en équipe de France. Maxime Lucu a parfaitement assuré à ce rôle lors de l'Autumn Nations Series, surtout pour le deuxième match face à la Géorgie à Bordeaux. Les absents ayant souvent torts, les deux Baptiste Serin et Couilloud, non retenus pour cause de blessures, viennent peut-être de laisser partir le train…

Le choix de la complémentarité

Dans un entretien à Rugbyrama pour évoquer les ambitions de l'année 2022, le sélectionneur Fabien Galthié annonçait qu'à l'heure actuelle, c'était le demi de mêlée de l'UBB qui était le numéro deux de la hiérarchie à ce poste. Baptiste Serin lui, n'est même plus en troisième position. Situation cocasse quand on sait que ce dernier a quitté Bordeaux-Bègles en 2019 et que son remplaçant n'est autre que Lucu, provenant du Biarritz Olympique à l'époque. Le Basque possède de plus l'avantage d'évoluer en club avec Matthieu Jalibert, numéro deux à son poste d'ouvreur en équipe de France. Des repères qui permettent aux Tricolores de s'appuyer sur une ossature forte à n'importe quel moment d'un match.

XV de France. Galthié bouscule la hiérarchie des 9 français : Lucu plutôt que Serin en doublure de Dupont ?

L'actuel Toulonnais Serin, ne connait pas la même réussite en championnat que le Bordelo-Béglais Lucu. Galthié est un adepte de la politique de "l'homme en forme". Si on imagine que L'UBB sera encore compétitive la saison prochaine (avec la prolongation de Christophe Urios pour un projet à long terme), au contraire de Toulon dont l'avenir reste plus que flou, la hiérarchie actuelle semble partie pour durer.

Couilloud en embuscade

Le numéro neuf du LOU, de retour de blessure, et qui a marqué face au Racing ce week-end en championnat quelques minutes après sa rentrée, est actuellement troisième dans la hiérarchie. Lyon en passe de réaliser une très bonne saison là-aussi, les hommes de Pierre Mignoni emmèneront dans leur sillage celui qui s'était déjà illustré en Australie en juillet dernier. Alors, la place de doublure d'Antoine Dupont se jouerait entre Couilloud et Lucu. La vitesse, la vivacité du Lyonnais, face à la gestion, au jeu au pied du Bordelo-Béglais.