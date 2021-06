XV de France. Galthié bouscule la hiérarchie des 9 français : Lucu plutôt que Serin en doublure de Dupont ?

Maxime Lucu, demi de mêlée de l’UBB, réalise une saison pleine. Selon Fabien Galthié, il pourrait même prendre une place de numéro 2 chez les Bleus.

Samedi dernier, l’UBB s’incline face au Stade Toulousain en demi-finale de Top 14. Mais ce n’est pas la seule désillusion vécue ce week-end côté Bordelais. En effet, le numéro 9 des girondins, Maxime Lucu, sort à la 68ᵉ minute sur blessure pour être remplacé par Yann Lesgourgues. Et à la suite du match, les nouvelles ne sont pas bonnes. Victime d’une fissure d'une symphyse pubienne, le joueur ne pourra pas prendre part à la tournée des Bleus en Australie. Ceci expliquant son absence de la liste. Auteur d’une saison convaincante, il avait déjà été appelé par le sélectionneur des Bleus depuis sa prise de fonction. XV de France. Baptiste Serin (Toulon) forfait pour défier les Wallabies en AustralieFabien Galthié raconte au Midi Olympique le moment où il a appris la nouvelle : “Quand Maxime Lucu m’a appelé à deux heures dans la nuit de samedi à dimanche pour me dire qu’il avait mal, il pleurait. Pour lui, ce voyage était une opportunité de gagner deux places au ranking, de vivre une tournée en Australie et d’être capé. Il pleurait, je vous dis… Mais l’enjeu, pour lui, n’est plus là désormais. Il doit récupérer et se faire opérer. Les joueurs passent au rouleau-compresseur.”

Des paroles glaçantes, mais qui ont tout du moins le mérite de faire comprendre au joueur que le sélectionneur des Bleus compte bel et bien sur lui pour l’avenir. Une place de remplaçant en équipe de France est même évoquée. Une décision qui pourrait reléguer Baptiste Serin en tribunes ! Si Antoine Dupont reste le titulaire indiscutable, il semblerait que le numéro 9 de l’UBB ait pris une nouvelle dimension aux yeux de l’encadrement du XV de France. Fabien Galthié confirme dans les colonnes du Midi Olympique que “la fin de saison de Maxime Lucu projette aussi ce joueur sur un ranking de numéro 2 au poste de demi de mêlée, en sélection”. Tournée australienne. Avec Jaminet, Macalou, Azagoh, Vili et Le Bail : la liste des 42 est enfin là !L'ancien joueur du Biarritz Olympique connaît donc désormais le chemin international qui se dessine devant lui. En attendant qu’il puisse fouler les pelouses internationales, le Rugbynistère souhaite bon rétablissement au joueur ainsi qu’un retour à la compétition le plus réussi possible.