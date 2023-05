TOP 14. Et si Toulouse était le juge de paix pour Brive et Perpignan ?

Déjà qualifié pour les demi-finales du Top 14, le Stade Toulousain rencontrera lors des deux dernières journées Perpignan, puis Brive.

TOP 14. Toulouse devant, le Racing éjecté du Top 6, Brive condamné… Nos pronos (risqués) de cette fin de saisonDimanche soir, le Stade Toulousain s’est imposé sans trop forcer face à Bordeaux. Un succès qui a permis aux hommes d’Ugo Mola d’être les premiers à se qualifier officiellement pour les demi-finales du Top 14. De quoi s’offrir une fin de saison régulière plus tranquille, avant d’attaquer les phases finales. Deux dernières rencontres qui, si elles n’auront que très peu d’importance pour le club de la Ville Rose (à part pour déterminer si Dupont et les siens termineront premiers ou deuxièmes), pourraient en revanche être capitales concernant la course au maintien. Car si Pau est quasiment sauvé après son succès bonifié contre Castres, Brive et Perpignan luttent désormais pour ne pas finir à la dernière place, synonyme de descente directe en Pro D2. Et hasard du calendrier, ces deux formations auront une fin de saison (quasiment) identique ! En effet, Perpignan va d’abord recevoir Toulouse, avant de se déplacer à Castres, tandis que Brive défiera le CO à domicile lors de la prochaine journée, avant de finir par un déplacement périlleux au Stade Toulousain.

Désormais maintenu mais trop loin au classement pour espérer autre chose, le CO pourrait, à l'image de la rencontre face à Pau, balbutier son rugby, face à des formations qui ont le couteau entre les dents. De quoi arranger les deux derniers du championnat, et en particulier le CAB, Castres étant l'une des pires équipes du Top 14 à l'extérieur (1 seule victoire seulement). En revanche, les hommes de Patrice Collazo se rendront sur la pelouse d'un Stade Toulousain toujours invaincu à domicile cette saison, et qui se servira certainement de cette rencontre comme d'une répétition générale avant sa demi-finale. De ce fait, les internationaux comme Marchand, Ntamack, Dupont ou encore Baille devraient être sur la pelouse, afin de ne pas perdre le rythme. Un constat qui pourrait bien être différent face à l'USAP. Car oui, même si Ugo Mola et ses hommes veulent sans aucun doute finir l'année tout en haut du classement, il serait tout à fait possible de voir le manager des Rouges et Noirs laisser au repos certains cadres, afin de ne pas prendre de risque. L'on pense forcément à Thomas Ramos, victime d'une béquille face à l'UBB dimanche, ou encore à Antoine Dupont, qui a disputé 5 des 6 dernières rencontres de Toulouse. De plus, Ugo Mola doit certainement se rappeler la fin de la saison dernière, où l'on a senti les joueurs toulousains très émoussés physiquement...

Une possibilité qui, si elle n'est pas encore avérée, risquerait forcément de frustrer les Brivistes. Car même si Toulouse a su réaliser d'excellentes performances cette année avec une équipe remaniée (comme sur la pelouse du Racing 92), le champion de France 2021 n'est pas le même, avec, et sans ses internationaux. Voilà une donnée qui pourrait donc jouer dans la course au maintien, d'autant qu'un peu plus tôt dans la saison, le Stade Toulousain s'était déplacé avec son armada sur la pelouse de Brive (Mauvaka, Arnold, Jelonch, Dupont, Ramos, Lebel, Barassi, Jaminet, Marchand ou encore Flament étaient présents). Résultat ? Victoire des Rouges et Noirs, 45 à 7...

