TOP 14. Toulouse devant, le Racing éjecté du Top 6, Brive condamné… Nos pronos (risqués) de cette fin de saison

Alors que la fin de saison du Top 14 approche à grands pas, nous avons décidé de pronostiquer le classement final de la saison régulière.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette 24ème journée de Top 14 n’aura pas tué le suspens ! Entre la victoire surprise de Brive à Montpellier, la défaite du RCT à domicile, ou encore la victoire bonifiée du Racing 92, tout est encore possible (ou presque) à 2 journées de la fin. Car en effet, le Stade Toulousain, grâce à sa victoire face à l’UBB, s’est officiellement qualifié pour les demi-finales du Top 14. Celui-ci devrait d’ailleurs être rapidement rejoint par le Stade Rochelais, tandis que Pau a (quasiment) fait le plus dur pour se maintenir, en s’imposant avec le bonus face à Castres. Mais hormis ces quelques exceptions, le reste du classement reste très serré, et la plupart des équipes peuvent encore réussir, ou non, leurs objectifs. Pour ce faire, on a donc décidé de se prêter au jeu des pronostics, en imaginant quel serait le classement final à l’issue de la saison régulière. Un exercice qui, on le rappelle, est aussi hasardeux que théorique. En témoigne encore cette dernière journée, qui a été le théâtre de nombreuses surprises…

Commençons d’abord par le haut du classement, qui est certainement la partie la plus simple à pronostiquer. Car si Toulouse est officiellement qualifié en demi-finale, le champion d’Europe en titre La Rochelle devrait suivre ce chemin rapidement. Nous voyons donc ces deux formations occuper logiquement la 1ère et la 2ème place, avec un léger avantage pour le Stade Toulousain (qui, contrairement à La Rochelle, n’est pas qualifié en finale de Champions Cup). Derrière, le Stade Français, qui reste sur un match moyen à Clermont, devrait néanmoins tenir son rang lors de cette fin de saison, en s’imposant notamment à domicile face à Lyon. Un succès qui assurerait aux hommes de Quesada la 3ème place, synonyme de barrage à la maison. En parlant du LOU, et malgré la perte de son ouvreur Léo Berdeu, le club rhodanien va également obtenir un ticket pour les phases finales selon nous. Nous les voyons même finir à la 4ème place, grâce à un dernier match de gala face à une équipe de Bayonne qui fatigue en cette fin de saison. Enfin, pour compléter ce Top 6, synonyme de qualification pour les phases finales, nous pensons que l’UBB arrivera à tirer son épingle du jeu, tout comme… Toulon ! Un choix qui pourrait en surprendre certains, surtout après la rencontre perdue face à La Rochelle samedi.

TOP 14. Toulon, Montpellier… Qui a perdu ''gros'' ce week-end ?

Mais voilà, comme vous le savez, le Top 14 ne cesse de nous surprendre : ajoutez à cela l’esprit revanchard des Toulonnais, qui ne voudront certainement pas passer une nouvelle fois à côté des phases finales, et nous avons désormais tous les ingrédients pour une victoire du RCT sur la pelouse du Racing 92. Un succès qui sera suivi par une autre victoire, face à l’UBB cette fois lors de la dernière journée. Quant au Racing 92, et malgré un succès convaincant face à Bayonne, nous le voyons perdre son dernier rendez-vous de l’année, face à un Clermont qui n’aura plus rien à perdre…

Bayonne en Champions Cup, Brive qui réagit trop tard

Concernant l’autre moitié du tableau, nous pensons que Bayonne arrivera à conserver (de peu) sa 8ème place, synonyme de qualification pour la prochaine Champions Cup. Derrière, Pau finira le travail en grappillant quelques points, condamnant donc Perpignan et Brive à se battre pour la 13ème place. Une bataille qui, selon nous, sera remportée par l’USAP, grâce à sa victoire face à un Stade Toulousain certainement remanié lors de la prochaine journée. Un destin cruel pour les Brivistes, que nous voyons s’imposer face à Castres, en vain. Trop en retard au classement, le CAB va donc, toujours selon nos pronostics, terminer la saison à la dernière marche, tandis que les Catalans iront une fois de plus se battre lors du barrage d’accession, afin de sauver leur place dans l’élite…

Classement final selon le Rugbynistère :

Stade Toulousain (80 points) La Rochelle (79 points) Stade Français (68 points) Lyon (66 points) Toulon (65 points) UBB (64 points) Racing 92 (63 points) Bayonne (58 points) Montpellier (56 points) Clermont (56 points) Castres (53 points) Pau (49 points) Perpignan (44 points) Brive (40 points)

TOP 14. Et si le grand gagnant de ce Toulouse vs UBB, c’était Arthur Retière ?