TOP 14/PROD2. Nouvelle saison et nouveau combat pour la LNR, qui convoque 9 clubs !

Les uniformes ne sont pas d’usage qu’en primaire cette année, en France… Le Top 14 et la ProD2 y ont aussi le droit.

C’est à se demander parfois où sont les priorités. Cocaïne ? Non. Commotions ? Non. Manquement à un contrôle antidopage ? Non plus. Ce mercredi soir, la LNR a décidé par un communiqué de convoquer 8 clubs professionnels français suite à une " présence de port d'équipements (bas de contention et/ou sur-chaussettes) non conformes à la réglementation".

Une largesse que l’on pensait admise dans le rugby, certains aimant par exemple les chaussettes courtes comme Damian Penaud , d’autres les bas de contention comme Mathieu Bastareaud lorsqu’il jouait encore.

Oui mais le Top 14 et la ProD2 ne sont pas la Fédérale et la règle doit être appliquée stricto-sensus. La LNR le rappelle bec et ongles depuis 2 saisons, avec des convocations à la pelle dans un but "d’uniformité visuelle pour la télé génie."

La section 4 du règlement général de la LNR encadre ainsi les équipements des joueurs professionnels français, et l'article 377 bis stipule que les casques des joueurs doivent être noirs ou de la même couleur que leur maillot, et, dans une même équipe, tous de la même couleur, rappelle L’Équipe.

Ce qui explique pourquoi l’UBB est convoquée, puisque les casques de Lamothe, Bielle-Biarrey et Pierre Bochaton étaient tous blanc, samedi dernier contre le Stade Français

Lyon, Les autres clubs convoqués, pour les pieds ou la tête, sont Clermont Perpignan , La Rochelle, Toulon Aurillac , Nice, Nevers et Dax