RUGBY. Cette nouvelle règle qui a complètement piégé les joueurs du Top 14 lors de la première journée

Pour cette première journée du Top 14, de beaux affrontements ont eu lieu aux quatre coins des terrains de France, mais également un nombre de pénalités élevé pour une nouvelle règle.

Le fameux hors-jeu

Ce week-end, sur chaque pelouse du Top 14 a été sifflé au moins une pénalité concernant le hors-jeu, notamment après une chandelle ou un jeu au pied de pression.

Cet été, les instances directrices de la LNR ont supprimé la fameuse loi Dupont, qui avait vu le jour la saison dernière, et qui modifiait une partie du jeu. Désormais, même si le receveur parcourt 5 mètres et passe le ballon, les joueurs adverses ne sont pas remis en jeu automatiquement comme ce fut le cas auparavant.

La nouvelle règle indique que tous les joueurs étant en position de hors-jeu dans le jeu courant doivent clairement faire une action de replis pour se remettre en jeu et ne pas rester immobile. C'est souvent le cas lorsque des échanges de jeu au pied interviennent entre deux arrières gardes.

Franck Azéma, qui fait partie des rares managers d'équipe à ne pas avoir vu son équipe être sanctionnée pour ce fait, s'est exprimé suite à cette nouvelle règle :

"On a travaillé avec trois arbitres différents. Les images vidéo qu’ils nous ont montré à titre d’exemple étaient très parlantes. Aujourd’hui, que ce soit sur la règle du hors-jeu (où les joueurs ne peuvent plus rester immobiles après un jeu au pied mais faire l’effort de se replier pour se remettre en jeu), la zone de ruck (où les prises crocodiles qui vrillent le corps de l’adversaire lors du plaquage sont interdites), on peut toujours faire mieux mais dans l’ensemble, il y a eu une bonne compréhension de la part des joueurs." (Rugbyrama)

Pour Christopher Tolofua, qui s'est incliné avec le MHR ce week-end à domicile contre le LOU, notamment à cause d'une indiscipline frappante, les joueurs doivent s'adapter : "Ce sont des automatismes à acquérir. Sur les replacements, ça peut arriver de se faire piéger. Il faut juste gommer ces erreurs-là. C’est une accumulation de détails qui ont fait qu’on était mal placés. C’est à nous de trouver les clés pour que ça se passe mieux." (L'Équipe)

Maître en la matière du jeu au pied de pression avec sa puissance de mammouth, Joris Segonds se montre étonnamment satisfait de cette nouvelle réglementation : "J’ai eu la chance de faire la tournée de l’équipe de France cet été. Et on avait travaillé énormément la problématique du hors-jeu. En plus, en dix, ça change pas mal comparé à la saison dernière."

"Le plus dur ? C’est d’être obligé de se replier pour se remettre en jeu quand un adversaire tape. Mine de rien, quand on pouvait stagner sur place, ça économisait un peu les joueurs et il y avait beaucoup plus de jeu au pied. Maintenant, ça favorise l’attaque et ce n’est pas plus mal."

Ancien entraîneur du Racing 92 et désormais président, Laurent Travers s'est également exprimé sur le sujet : "Un arbitre professionnel est venu briefer les joueurs pour qu’ils aient le bon réflexe sur le terrain. On a travaillé notamment sur le jeu au pied. Il y a intérêt à vraiment trouver les touches, sinon tu peux te retrouver en danger. Ou alors, il faut très vite mettre la pression et le botteur, quand il monte, doit s’assurer qu’un autre prend sa place en défense. Dans la réorganisation, ce n’est pas forcément simple." (Rugbyrama)