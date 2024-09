RUGBY. ''Les réglementations vont évoluer'' déclare Didier Lacroix au sujet de la cocaïne

Véritable fléau de notre société, la cocaïne fait de plus en plus son apparition dans le rugby. Le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, s'est exprimé à ce sujet afin de l'éradiquer.

Le Stade Toulousain prend la parole

Mis tristement en lumière l'été dernier par le jeune Oscar Jegou, suspendu après avoir été testé positif à la cocaïne lors d'un test anti-dopage, la parole se répand désormais dans les clubs de Top 14. Les témoignages déferlent et les joueurs sont pointés du doigt pour leurs troisièmes mi-temps qui dépassent parfois certaines limites.

Récemment, l'UBB a décidé de prendre des mesures pour lutter contre ce fléau, alors que la Fédération française de rugby s’est engagée à mettre en place dès octobre un "plan d’action" afin de mettre un terme aux multiples "dérives" constatées au cours de l’été dans le monde du rugby. Le club de Laurent Marti va soumettre ses joueurs à des tests de dépistage sur tirage au sort, un procédé qui sera également utilisé au Racing 92.

Évidemment, champion de France et titre et vainqueur de la Champions Cup, le Stade Toulousain a son mot à dire sur le sujet, et sa parole compte. En conférence de presse, ce mercredi 11 septembre, le président toulousain, Didier Lacroix, a été interrogé à ce sujet et a assuré être concerné par ce fléau :

"On a valeur d’exemple en permanence. La volonté de lutter, elle y est bien entendu." (La Dépêche)

L'homme fort des rouge et noir continue en expliquant que la lutte ne se contente pas seulement à la cocaïne, mais à d'autres problèmes sociétaux : "Ce n’est pas uniquement la consommation d’alcool et de cocaïne qui crée les comportements déviants. Il y a les violences conjugales, intra-familiales… Le Stade Toulousain est présent pour lutter contre cela depuis bien longtemps."

Didier Lacroix poursuit: "On doit s’adapter, et les réglementations vont évoluer. Il y a aussi des incohérences avec les problématiques de dopage, par rapport à la cocaïne. On peut tester de manière aléatoire. Je souhaite en tout cas que l’on arrive à encadrer les choses."

Verra-t-on les tests aléatoires soumis aux coéquipiers d'Antoine Dupont ? Nous n'en savons pas plus pour le moment. Le manager de Toulouse, Ugo Mola, avait annoncé dans les colonnes du Midi Olympique : "Il ne faut pas faire des dépistages de cocaïne pour se donner bonne conscience."

