RUGBY. ''On est en alerte'', sans sponsor sur ses maillots, le RCT face à un immense trou financier !

La courte défaite des Toulonnais sur la pelouse de La Rochelle n'est pas si préoccupante que ça au vu de la situation actuelle du club. En effet, le RCT n'a pas trouvé de sponsors sur le devant de ses maillots.

Un manque à gagner important

Pour cette nouvelle saison 2024/2025, le RCT a réalisé un gros recrutement, avec des internationaux anglais comme Ludlam ou Sinckler qui vont grandement renforcer la mêlée toulonnaise.

Face à La Rochelle, les coéquipiers de Baptiste Serin ne sont pas passés loin de gagner la partie, mais ces derniers se sont finalement inclinés 19-15. De belles choses ont été produites cependant, comme l'aspect défensif qui a même été impressionnant.

Néanmoins, ce qui préoccupe le plus le club en ce début de saison ne se passe pas sur le carré vert, mais plutôt en coulisse où les négociations sont rudes. En effet, le Var Matin nous informe que le RCT n'a toujours pas trouvé de sponsor maillot.

Jusque-là, c'était l'assurance SPVIE qui prenait place sur le devant des maillots des joueurs de la rade. Cependant, ce partenariat serait arrivé à son terme et les deux parties n'ont pas souhaité donner suite à leur aventure commune.

Ainsi, le club est à la recherche d'un nouveau sponsor, mais peine à trouver la bonne entreprise prête à s'engager auprès du RCT. Actuellement, aucun accord n'a été signé. Le directeur commercial du club, Mathias Icard, s'est exprimé sur le sujet :

"C’est un sujet prioritaire pour la direction commerciale et pour le club. On est en alerte, c’est notre priorité absolue." En effet, il s'agit d'une somme avoisinant le million d'euros que le RCT perd sans ce sponsor maillot.

Toutefois, pour la direction toulonnaise, pas besoin de brader ses prix à cause de la situation : "La position du club, c’est de ne pas se brader en allant trop vite. La face avant est l’emplacement qui offre la meilleure valorisation médiatique. Aujourd’hui, le RCT est le deuxième club du rugby français en termes de diffusion télé, d’audience, de ventes de maillots et d’écosystème digital. On est attractifs, on a une portée médiatique, alors aller vite mais se dévaluer n’aurait aucun sens", explique Icard.

Ce dernier ajoute : "La réussite d’un partenariat c’est sur la durée. Afin que le nom de l’entreprise soit associé à l’image du club. C’est la clé du succès. On veut raconter une histoire. On a un ADN, donc on veut une marque qui partage des valeurs et une ambition commune."

En plus de cela, le RCT ne s'appuiera pas sur l'entreprise de son président Bernard Lemaître: "Ce n’est pas une option ! Bernard Lemaître le refuse. Il ne veut pas faire son business personnel avec le maillot du RCT. Il veut une marque indépendante avec laquelle on va créer une aventure… À tel point que si les recherches doivent encore durer plusieurs semaines, on ne s’interdit pas de positionner provisoirement le logo d’une cause caritative. Si cela peut aider… "

En ce qui concerne l'affaire Jaminet, Mathias Icard affirme que ce n'est pas un frein pour les futurs associés du club : "Certains nous ont questionnés sur la façon dont le club allait gérer le dossier, mais ce n’est pas allé plus loin. On n’a pas eu un cas de figure où une discussion s’est arrêtée à la suite de cette affaire."

Malgré cela, Toulon a réussi à signer un partenariat pour l'affichage sur la face avant des maillots d'entraînement. C’est l’entreprise Adecco qui s'en charge, ce qui pourrait être une piste pour les maillots officiels.

