TOP 14. Dupont vs Couilloud, le duel des héros de la mêlée qui va (encore) fait pschittt

Qui dit Toulouse et Lyon dit Antoine Dupont et Baptiste Couilloud. Mais les deux numéros 9 d'exception ne s'affronteront (encore) pas cette fois-ci...

C’est presque une chimère, un mythe. A force d’en parler sans jamais le voir, on se demande même si on ne finira pas par lui conférer le nom de l’arlésienne. Lui ?

C’est un duel. En l’occurrence celui entre Antoine Dupont et Baptiste Couilloud. Les deux demi de mêlée les plus explosifs de l’Hexagone depuis des années et, osons le dire même si les goûts sont dans la nature, les deux meilleurs numéros 9 du pays, aussi.

La presse anglaise salue Toulouse et Antoine Dupont, qui a ''orchestré la raclée infligée à Exeter''Le meilleur, puisque l’homme a besoin de comparer et que les deux capitaines évoluent dans des styles quelque peu similaires ? Chacun s’accordera à dire que de par sa palette la plus variée de l’histoire du rugby, Antoine Dupont évolue sur une autre planète. Mais s’il y en a bien un capable de le titiller sur les aspects athlétiques, qui furent longtemps sa première force, c’est bien Couilloud.

Dynamiteur par excellence, redoutable chasseur d’essais et leader in extenso de cette équipe du LOU, "Titou" demeure lui aussi un sacré phénomène. Qui tôt ou tard, à défaut de régner à l’international, aura une statue à son effigie dans la ville des lumières, sa cour de jeu depuis 27 ans…

Le néant depuis 2017

Pour en revenir à l’arlésienne, voici une stat : jamais les deux joueurs ne se sont affrontés directement et donc en tant que titulaire, depuis que Dupont évolue à Toulouse. Une éternité ? A vrai dire, la seule et unique fois que Toto et Titou se sont livrés un vrai duel, c’était en avril 2017, lors d’un Castres vs Lyon.

EDITO. RUGBY. A 27 ans, Baptiste Couilloud l’a définitivement compris : le XV de France n’est pas fait pour lui

Depuis, les deux accélérateurs de particules se sont croisés de nombreuses fois en équipe de France, et furent à l’occasion déjà alignés sur la même feuille de match, comme face à l’Australie, en 2023. Ils se sont aussi brièvement frôlés sur un terrain en cours de match, parfois, comme fin 2021 ou après le Tournoi 2023. Mais cette fois, Dupont était entré à l’ouverture.

Quid de ce dimanche, pour l'affiche en prime Time entre Lyon et Toulouse ? Pour changer, Antoine Dupont est vacances du côté des Etats-Unis quand Baptiste Couilloud récupère toujours de son entorse du coude contractée lors de la dernière journée de Top 14…

TOP 14. Antoine Dupont blessé suite à la démonstration à Exeter : vers un forfait jusqu’en 2025 ?

Alors, une fois la déception passée, on placera tous nos espoirs sur le match retour prévu fin mai. Ultime réception de la saison pour Toulouse, qui pourrait donc être tenté d’aligner son talisman à Ernest-Wallon. Puisse Lyon en faire de même ce jour-là…