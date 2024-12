TOP 14. Antoine Dupont blessé suite à la démonstration à Exeter : vers un forfait jusqu’en 2025 ?

Châtié par les joueurs d’Exeter en première mi-temps notamment, Antoine Dupont a néanmoins réalisé une prestation remarquable. Mais à fini par sortir avec une entorse du pouce.

Au cœur de la démonstration du Stade Toulousain sur la pelouse d’Exeter et de manière pas si étonnante que cela, Antoine Dupont a subi un traitement particulier.



"Ça ne peut être que dangereux et contre l’esprit du jeu de plaquer un joueur à retardement. Ça m’est arrivé quatre ou cinq fois sur la première mi-temps", pestait le demi de mêlée en conférence de presse, comme rapporté par Rugbyrama, présent dans le Devon ce dimanche.

VIDEO. 10 essais, 0 pitié, le Stade Toulousain écrase Exeter en AngleterreÉvidemment, porter le ballon comme aime le faire "Toto" face à des 3ème lignes châtieurs comme Roots ou Vermeulen peut-être parfois à risque. Mais les sévices à son égard doivent néanmoins être sanctionnés, la Champions Cup n’étant pas la Régionale. "Après, je prends des risques, je sais que j’ai un jeu où je porte le ballon mais une fois que j’ai fait la passe, on n’a pas le droit de me renvoyer ou de me garder au sol. Ce sont des stratégies que peuvent appliquer les équipes mais elles sont interdites. J’espère que ce sera plus sanctionné à l’avenir."

Est-ce suite à cela que Dupont est apparu avec une poche de glace sur la main devant la presse ? Difficile à dire… Toujours est-il qu’après une nouvelle performance stratosphérique sur tous les fondamentaux du numéro 9 et dans sa capacité à peser sur la ligne de défense adverse, Dupont sortait à l’heure de jeu.

Pour souffler, certes, mais aussi pour éviter d’abîmer un pouce douloureux. "C’est plus chiant que méchant", expliquait celui qui a déjà connu cela plusieurs fois par le passé.

"J’ai une entorse du pouce. Rien de méchant, mais j’essaie de la soigner au plus tôt pour ne pas avoir trop de dégâts." Cela compromettra-t-il sa participation à la rencontre face à Lyon, dimanche soir prochain ? Impossible à dire pour l’heure, en attendant de voir comment cela évolue durant la semaine. Même si Ugo Mola ne prendra certainement aucun risque avec son capitaine.

Tandis que de son côté, le LOU continue de prier pour voir le retour de son Dupont à lui, Baptiste Couilloud. Victime d’une entorse du coude il y a 15 jours, il y a néanmoins peu de chance qu’il participe à la prochaine journée de Top 14. Et de voir les deux demi de mêlée les plus impressionnants du championnat s’affronter…