La presse anglaise salue Toulouse et Antoine Dupont, qui a ''orchestré la raclée infligée à Exeter''

Media réputé outre-Manche, The Guardian a salué avec des mots forts la prestation du Stade Toulousain. En appuyant beaucoup sur Antoine Dupont.

De notre regard de Français, habitué à notre Top 14 chéri et probablement un peu trop amouraché de nos clubs tricolores, on a souvent peur de ne juger avec la rigueur qu’on souhaiterait les rencontres européennes.

Alors, les écrits de la presse étrangère sont quelque chose que l’on regarde régulièrement. Que l’on retranscrit, parfois, comme pour donner cette vision à nos lecteurs. Celle d’en dehors de nos frontières, comme pour mieux apprécier les réussites des clubs français ou du XV de France, parfois. Ici, malgré les belles prestations de La Rochelle ou de Castres, on se devait d’aller chiner ce qu’il se disait ailleurs concernant la prestation du Stade Toulousain.

Notamment du côté du Guardian, dont la plume et la connaissance du jeu donnent un cocktail bien souvent appréciable, façon boisson les pieds dans l’eau dans un all inclusive. Et ? Le média britannique n’a pas hésité à angler son compte-rendu sur ce Exeter vs Toulouse autour d’Antoine Dupont.

Pour lui, "l'incomparable Antoine Dupont a tiré les ficelles avec art dans une masterclass à 10 essais." Mieux, il a "orchestré la raclée qu’à infligé Toulouse à Exeter". Qualificatif non usurpé, à en voir le 21 à 64 inscrit au tableau d’affichage à l’issue des 80 minutes.

Le demi de mêlée français fait déplacer les observateurs au stade, dont ceux du Guardian, excités et admiratifs a l’idée de le voir jouer sous leurs yeux. Bien leur en a pris, au milieu d’une équipe toulousaine qui l’aurait très certainement emporté même sans lui : "Il pense et bouge plus vite que les autres joueurs autour de lui. (…) Le simple fait de regarder Dupont jouer en direct est un privilège en ce moment et, parfois, il a également transformé les joueurs des Chiefs en spectateurs virtuels."

Les Toulousains, "les meilleurs français"

Plus largement, l’article dresse aussi le bilan d’un match lors duquel les Hauts-Garonnais ont parfois "marqué trop facilement", et où "leur dextérité et leur connectivité sont une joie à voir". Dans le même sens, le coach mythique des Chiefs Rob Baxter soulignait "plusieurs choses qui ont rendu l’attaque toulousaine indéfendable".

Autant de chose qui lui font dire que Toulouse est l’équipe à battre cette année. "Bonne chance à toutes les équipes qui tenteront de battre Toulouse avec ses superstars." Ou plutôt "bon chance"…