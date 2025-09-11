TOP 14. Discret mais complet, ce jeune talent qui a tout pour devenir un cadre du Stade Toulousain

Léo Banos a déjà tout d’un grand. Lancé en 2021 à seulement 18 ans, il s’impose aujourd’hui dans le pack du Stade Toulousain.

Des débuts précoces à Mont-de-Marsan

À 23 ans, Léo Banos s'installe peu à peu dans la rotation du Stade Toulousain. La saison passée, il a d'ailleurs connu 14 titularisations en 18 apparitions, une belle preuve de la confiance du staff. Sauf surprise, le troisième ligne devrait enchaîner une nouvelle titularisation face à Perpignan ce week-end. Ce qui n'est pas banal quand on connaît la densité de l'effectif rouge et noir, où la concurrence des Tricolores est permanente. A l'instar d'un Anthony Jelonch en pleine bourre. Au Stade Montois, Banos a connu ses premiers pas professionnels début 2021, alors qu'il n'avait que 18 ans. C'est Patrick Milhet qui lui a ouvert la porte du monde pro. Il l'avait même nommé capitaine sur certaines rencontres.

Via le Midi Olympique, le directeur sportif montois ne cache pas aujourd’hui sa satisfaction de le voir percer au plus haut niveau : « C’est un stratège inné. Un staff peut facilement s’appuyer sur lui pour établir une stratégie. Il peut prendre la parole. On l’avait rapidement nommé capitaine à Mont-de-Marsan sur quelques rencontres, et ça s’était très bien passé. »

Un joueur complet, déjà indispensable

Milhet insiste sur l'évolution de son ancien protégé, particulièrement sur le plan défensif : « Lors de ses premières années en professionnels, il empilait les plaquages, ce n'était pas un souci. Mais maintenant, il fait un peu plus mal aux attaquants adverses. Le voir faire de grosses interventions défensives n'est plus surprenant. Son intelligence de jeu fait d'énormes différences. » Le natif de Parentis-en-Born, qui se définit comme un "joueur de l'ombre", ne cesse pourtant d'apporter sa pierre au collectif toulousain. Doté d'une belle qualité technique, il sait faire jouer après lui et mettre les défenses en difficulté. « Léo est capable de faire la différence grâce à sa qualité technique. Il a des mains, peut faire jouer après lui et met les défenses en difficulté », ajoute Milhet.

Dans le sillage de François Cros

Sa puissance n'est peut-être pas sa qualité première, mais à en croire ceux qui l'ont vu éclore, ce n'est pas un problème : « On ne l'a jamais vu souffrir sur le plan physique. » Comparé au Tricolore François Cros, il estime avoir un peu le même style. Il pourrait bien être son héritier naturel. Aujourd'hui bien intégré au vestiaire toulousain, Banos sait qu'il a encore une marge de progression importante. Patrick Milhet en est convaincu : son ancien joueur n'a pas fini de surprendre. Alors, si Léo Banos préfère rester discret, tout indique qu'il pourrait bientôt quitter l'ombre pour s'installer durablement dans la lumière rouge et noire.