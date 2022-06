TOP 14. De Crespigny, Danty, Niniashvili... Le Top 5 des recrues de la saison

La fin de saison pointant le bout de son nez, c'est le moment de faire le bilan des recrues du Top 14 version 2021/2022. On commence avec les TOPS.

La poutre du paquet d'avants du CAB cette année. Avec ses 1m98 pour 118kg, le Fidjien a apporté de la hauteur et de la puissance au 5 de devant corrézien. Et avec quelle réussite ! Certes il n'est pas la recrue la plus clinquante de la dernière intersaison, mais l'international (13 capes) fut aligné 21 fois cette saison, pour 20 titularisations. Un premier essai pour son premier match dans l'Hexagone donc on se souvient, aussi. Bref, une saison pleine pour l'ancien colosse de Llanelli, que les plus fidèles girondins ont aussi connu en Espoirs du côté de l'UBB.

Sa présence, Danty la doit certes à sa belle saison, mais elle permet aussi de représenter la saison exceptionnelle du Stade Rochelais, conclue par un titre européen. Là et uniquement sportivement, Anthony Jelonch aurait pu lui chiper la vedette, grâce à son arrivée en trombe à Toulouse. Mais l'ancien parisien, parce qu'il a parfaitement eu ce qu'il était venu chercher sur les bords de l'Atlantique, à savoir un nouveau cadre de travail ambitieux, mérite sa place. Un Grand Chelem aussi pour lui, en plus de ses 19 apparitions (pour 4 essais) avec les Maritimes.

3/ Nick Champion de Crespigny ( Castres

Quelle recrue, ce De Crespigny ! Arrivé dans l'anonymat le plus total, malgré un patronyme qui attirait l'attention, l'Australien est devenu un indiscutable au CO en seulement quelques semaines. En témoignent ses 20 titularisations en autant de rencontres cette saison. Infatigable guerrier, aérien mais aussi coureur, le 3ème ligne de bientôt 26 ans est l'une des révélations de notre championnat et fait le bonheur des Tarnais, aux côtés de l'autre nouveau venu Ben-Nicholas. Ce vendredi, il sera d'ailleurs une nouvelle fois titulaire, en finale cette fois.

À l'automne 2021 et après ses premiers pas en Top 14, des membres de l'escouade lyonnaise nous avaient prévenu que ce Géorgien à la mine pouponne était un phénomène. Une chose est sûre : ils ne nous avaient pas menti. Car ce Niniashvili, 19 ans à peine, c'est de l'or en barre. Auteur de 2 essais en Top 14, il en a également planté 3 en Challenge Cup, devenant l'un des grands artisans de la victoire des Gones dans la compétition. Arrivé en tant qu'Espoir et sans aucune expérience à haut niveau, le natif de Tbilissi a impressionné de sortie en sortie, jusqu'à devenir un titulaire à part entière au LOU. Et si son immense déchet laisse entrevoir une marge de progression encore énorme, l'on se dit qu'on avait jamais vu pareil talent dans les rangs des Lelos. Qu'à cela ne tienne, il devrait être l'une des attractions des prochaines saisons du côté de Gerland.

Luc ? Clairement la meilleure recrue de l'année, sans constestation possible. À Toulon, lorsque le bateau a tangué puis brillé, un seul homme a su conservé le même niveau et la même régularité tout au long de la saison : Aymeric Luc. Brillant dès ses premiers pas à Mayol, Luc a apporté tout son talent et sa fougue sans le triangle arrière du RCT tout au long de l'exercice, jusqu'à connaître des premières convocations chez les Bleus. Au total, il aura disputé 31 matchs cette saison, inscrivant au passage 8 essais en Top 14. Et alors que beaucoup ne le voyaient pas dans le XV de départ une fois que Cheslin Kolbe serait de retour, l'ancien bayonnais a prouvé que le patron à l'arrière, c'était lui. En espérant que ce foutu Covid ne lui fasse pas manquer la tournée au Japon, lors de laquelle on jurerait qu'il aura une carte à jouer.

