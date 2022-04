RESUME VIDEO. Champions Cup. Danty et le Stade Rochelais dominent l'UBB avec autorité

Le Stade Rochelais a dominé l'UBB ce samedi lors du 8e de finale aller de la Champions Cup. Les Maritimes ont inscrit trois essais, les Bordelais seulement deux.



Le Stade Rochelais a pris une belle option sur la qualification en quart de finale de la Champions Cup en dominant l'UBB sur sa pelouse ce samedi. Une semaine après leur succès en Top 14, les Maritimes ont inscrit trois deux essais par Rhule (22e) et Danty (54e) avant d'être récompensés de leurs efforts par un essai de pénalité après l'heure de jeu. En face, Woki et Mori ont maintenu un semblant de suspense en vue du match retour à Deflandre. Mais la tâche ne sera pas facile pour les Bordelais tant les finalistes de l'an passé ont montré de la maîtrise et de la puissance dans tous les compartiments du jeu.