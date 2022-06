XV DE FRANCE. 2 joueurs du groupe touchés par le COVID, leur participation à la tournée menacée ?

Hier soir, deux joueurs du groupe France, ainsi que deux membres du staff ont été testés positifs au COVID. Un coup dur, à seulement quelques jours de s'envoler pour le Japon.

Vous pensiez que le COVID était une histoire ancienne ? Et bien force est de constater que ce virus continue à faire des siennes ! En effet, deux joueurs du groupe France, ainsi que deux membres du staff ont été testés positifs au COVID pas plus tard qu'hier. Selon les dernières informations, les concernés seraient Laurent Labit, Shaun Edwards, mais surtout l'arrière du Racing 92 Max Spring ainsi que celui de Toulon Aymeric Luc. Un coup dur pour ces deux joueurs prometteurs, qui pourraient voir leur participation à cette tournée fortement menacée. Néanmoins, ces derniers peuvent garder un petit espoir : placés à l'isolement, les quatre hommes pourront rejoindre le groupe France s'ils présentent un test négatif. Dans le cas contraire, il leur sera interdit de rejoindre le Japon.

En effet, Max Spring a participé la semaine dernière au match entre les Baa-Baas et le XV de la Rose. Une proximité avec d'autres joueurs qui, ne l'espérons pas, a pu permettre au virus de se propager chez d'autres membres du groupe. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, seuls Spring, Luc, Labit et Edwards sont concernés. À noter que dans le même temps, Dorian Aldegheri a dû déclarer forfait, touché à la cuisse... Qui a dit que cette tournée au Japon serait de tout repos ?

