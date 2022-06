TOP 14. Elstadt vs De Crespigny : duel de chiropracteurs sur la French Riviera

Samedi en demie, les leaders de combat Elstadt et De Crespigny se livreront un duel sans merci. Qui sera déterminant pour gagner la guerre psychologique.

Y a-t-il des viandards dans la salle ? Si oui, vous devez certainement avoir de l'accessoire à la maison, du couteau de cuisine au gros sel en passant par la planche à charcuterie... Mais aussi un boucher préféré ! Et en matière de bouchers, autant dire que Toulouse et Castres possèdent certainement les meilleurs artisans de France. La Haute-Garonne et le Tarn se disputeraient-ils le titre de capitale de la gastronomie hexagonale ? Pas que l'on sache. Mais dans le jargon de la balle ovale et de ses capricieux rebonds, vous savez qu'un boucher ne travaille pas forcément que dans l'agroalimentaire. Et dans ce secteur, sur le pré, Rynhardt Elstadt (1m94 pour 117kg) et Nick Champion de Crespigny (1m93 pour 110kg) ont fait leur trou. Ce genre de guerriers invétérés si indispensables, de par leur engagement, leur régularité et le fait qu'ils ne trichent jamais, aussi. Ce genre de gars dont on dit "qu'il en faut un dans chaque équipe", et "qu'ils aiment le chocolat".

Les deux protagonistes sont de cette trempe, on peut le dire. Des purs-sang, même, tant Elstadt et de Crespigny sont certainement les deux plus gros ferrailleurs de notre championnat aujourd'hui. Il conviendra - pour être exhaustif - de ne pas oublier Wiaan Liebenberg voire Beka Saghinadze dans la liste, mais à ce petit jeu, le Toulousain et le Castrais semblent avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Le premier a d'ailleurs apporté ce petit quelque chose en plus au Stade depuis son retour de blessure. Absent jusqu'en février à cause d'une cheville meurtrie, le Sud-Africain (32 ans) a retrouvé du rythme peu à peu, claquant des performances majuscules comme ses 18 plaquages en demie européenne face au Leinster et jusqu'à ses 25 interventions défensives la semaine passée en barrage.

En face, l'Australien au nom de baron est du même acabit. Pas aussi connu que son aîné en France pour l'instant, il s'inscrit pourtant dans la même lignée, à pas encore 26 ans. Actif aux 4 coins du terrain, gros ferrailleur dans les rucks et surtout extrêmement agressif en défense, De Crespigny est comme un poisson dans l'eau au sein d'une équipe reputée pour caractère bien trempé. A son arrivée dans le Tarn l'été dernier, voilà ce que PH Broncan disait à propos de sa trouvaille : "C’est un garçon au profil puissant et combattif qui colle parfaitement avec le rugby de l’Hémisphère nord". Depuis ? Il a depuis disputé 19 matchs sous les couleurs du CO, tous comme titulaire : pas mal pour un garçon qui vit sa première saison professionnelle, non ?

Samedi à Nice, c'est donc un combat d'incorruptibles que nous offriront les deux principaux concernés. Les affrontements entre Toulouse et Castres sont, de coutume, acharnés. Là, il pourrait flirter avec la limite. Tout le monde se souvient du bouillant barrage de 2018, remporté par le CO à Ernest-Wallon. Ou plus près de nous, de ce match d'avril dernier à Pierre-Fabre qui avait marqué les esprits de par sa virilité. Gageons qu'avec Elstadt et "Champ" en pleine forme, cette demie pourrait battre des records. On parie ?