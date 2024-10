TOP 14. Coup de maître du RCT, qui s'offre l'ouvreur français le plus convoité du marché

International chez les jeunes et figure montante de l'ouverture en France, Matéo Garcia s'est engagé à Toulon.

D'un coup de canon à 54 mètres, il avait sécurisé la victoire de l'UBB à Toulouse il y a 10 jours. Avant de récidiver face à Bayonne le week-end dernier.

Ajoutez à cela des qualités d'animateur évidentes, une capacité à attaquer la ligne, une fiabilité au pied et un statut de JIFF, et vous comprendrez pourquoi Matéo Garcia était si courtisé, ces derniers mois.

In fine et à la surprise générale, c'est donc Toulon qui rafle la mise, avance le Midi Olympique. Barré par Matthieu Jalibert et concurrencé par l'international irlandais Joey Carbery désormais, l'enfant d'Hendaye avait naturellement des envies d'ailleurs pour prendre son envol.

Et le RCT, qui avançait masqué sur ce dossier, dans l'ombre des Bayonne ou du MHR, aurait finalement obtenu son accord pour les 3 prochaines saisons. À 22 ans, le joueur formé à Bayonne représente l'un des plus grands espoirs du pays à l'ouverture.

Le Midol poursuit en arguant que ces dernières semaines, en toute discrétion, il avait visité les installations du RCT Campus. Un coup de maître du club au muguet.

Sur la Rade, il remplacera numériquement Dan Biggar, très décevant, et qui s'en ira à la fin de la saison. Il sera donc en concurrence avec l'Italien Paolo Garbisi, dont les qualités sont assez différentes des siennes, alors qu'Enzo Hervé ne sait pas encore où il jouera au moment de l'arrivée de Garcia.

Une aubaine pour Toulon, qui se cherche désespérément un successeur digne de ce nom depuis le départ de son ancien prodige et minot du club, Louis Carbonel, en 2022.