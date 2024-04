CHAMPIONS CUP. UBB. Brillant face aux Saracens, Matéo Garcia a prouvé qu’il était bien plus que la doublure de Jalibert

Titulaire face aux Saracens en Champions Cup, le demi d’ouverture de l’UBB Matéo Garcia a prouvé qu’il aurait un rôle à jouer dans la fin de saison de son club.

Pas facile d’être derrière Matthieu Jalibert dans la hiérarchie des numéros 10 de l’UBB, sans oublier la concurrence avec l’Australien Zack Holmes.

Pourtant, du haut de ses 21 ans, Matéo Garcia a réussi à enchainer les matchs pour le club bordelais en Top 14. On pense notamment à sa performance lors du match remportée face à Toulon .

Le jeune ouvreur s’est distingué, au point de gagner la confiance de Yannick Bru et son staff pour le premier match couperet de Champions Cup de la saison.

Homme du match face aux Saracens

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le demi d’ouverture passé par l’Aviron Bayonnais en Espoirs a prouvé qu’il avait les épaules pour diriger le jeu de l’UBB dans les matchs cruciaux.

Matéo Garcia a sûrement réalisé un de ses meilleurs matchs sous les couleurs bordelaises depuis son arrivée en 2020.

Auteur d’un doublé, le remplaçant de Matthieu Jalibert a régalé le public de Chaban Delmas ce samedi.

Avec un jeu au pied d’occupation puissant et une alternance parfaite dans ses choix, le joueur de l’UBB aura guidé son équipe vers un large succès avec justesse.

Décisif par ses deux essais, mais aussi par sa gestion du jeu et des passes délivrées dans le bon tempo. Le demi d’ouverture a notamment été à l’origine de l’essai de Nicolas Depoortère, où il ouvre l’espace à Damian Penaud. C’est aussi lui qui est présent pour jouer le deux contre un et offrir l’essai à Louis Bielle-Biarrey.

Après cette magnifique victoire contre les Saracens, qui ne sont décidément plus l’équipe qui régnait sur l’Europe entre 2015 et 2019. Matéo Garcia a prouvé qu’il était bien plus qu’un simple remplaçant en cas de doublons ou de blessures de son vis-à-vis du XV de France.