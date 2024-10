TOP 14. La décision radicale de Pierre Mignoni pour s'éviter les foudres de la commission

Le manager du RCT avait dû être retenu par Dany Priso et Baptiste Serin alors que, passablement très énervé, il voulait aller en toucher 2 mots à M. Marbot, l’arbitre de la rencontre.

À Toulon, on a souvent le sang chaud plus d’ailleurs. Pierre Mignoni le sait et en bon varois pur souche qu’il est, a eu du mal à se contenir suite à une avant dernière action litigieuse lors de la défaite face à Clermont 19 à 18.

Le manager du RCT avait dû être retenu par Dany Priso et Baptiste Serin alors que, passablement très énervé, il voulait aller en toucher 2 mots à M. Marbot, l’arbitre de la rencontre.

TOP 14. ''Les Toulonnais gueulent comme des cons'' : Urios sans langue de bois sur le ''hold-up'' de Clermont

À froid, Mignoni est donc revenu sur la situation dans les colonnes de Var Matin. Et a fait une annonce importante qui peut-être soumise à plusieurs interprétations. "Face au Racing et jusqu’à nouvel ordre, je suivrai les rencontres depuis les tribunes. J’ai des raisons objectives d’avoir été agacé, mais ma réaction est excessive. Qu’importent les raisons ou les ressentis, rien n’excuse mon attitude."

En clair, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Et, certainement dans le viseur de la commission de discipline et des arbitres après les événements du week-end dernier, Mignoni choisit intelligemment et pour marquer son mécontentement de se mettre en retrait, lors des rencontres. Alors que son rôle de manager lui permet d’être en bord terrain.

ARBITRAGE. La colère ardente du RCT était-elle légitime sur le dernier maul du match ?

D’ailleurs, ce lundi, Romain Poite et Mathieu Raynal, qui sont à la tête de la "cellule de haute performance" des arbitres français, ont notamment réagi à l’attitude du manager toulonnais via un communiqué. Après avoir précisé que le sifflet de ce match serait débriefé avec rigueur, ils indiquent :

"En revanche, suivant la volonté commune de rapprocher les techniciens du jeu avec les acteurs de l’arbitrage, mise en place depuis le début de la saison, les attitudes et déclarations "à chaud" qui ont suivi la fin de la rencontre ne sont pas acceptables. Elles vont à l’encontre du travail d’échange et d’amélioration que nous menons avec l’ensemble des entraîneurs et nuisent au travail de développement de l’arbitrage que nous faisons pour servir le rugby amateur et professionnel français.”

Cela laisse-t-il présager que Pierre Mignoni sera convoqué par la commission de discipline ? L’ancien demi de mêlée de 47 ans a en tous cas pris les devants.