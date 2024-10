ARBITRAGE. La colère ardente du RCT était-elle légitime sur le dernier maul du match ?  

Monsieur Marbot s'est-il trompé sur l'interprétation du dernier maul du match ? Ce que dit la règle.

En clôture de cette rude bataille entre Clermont et Toulon, jouée sous la flotte et remportée d’un cheveu par les Jaune et Bleu, Éric Bayle, rédacteur en chef de la section rugby de Canal, disait : "sur 10 arbitres et une même situation, 5 siffleront faute et 5 non. Idem pour les entraîneurs du Top 14. C'est dire l'interprétation et la complexité de l'arbitrage du rugby aujourd'hui."

Ce qui pouvait largement laisser croître le sentiment d'injustice que semblaient vivre les Toulonnais suite à la dernière action du match. Laquelle ? Celle où, à l'issue d'une touche en leur faveur sur la ligne médiane, les Varois enclenchaient un groupé-pénétrant destructeur.

Lequel semblait être écroulé sur le côté par Fritz Lee, dans le direct. Avant que, 2 temps de jeu plus tard, Esteban Abadie ne soit logiquement sanctionné pour un déblayage sur le côté. "Je ne vais rien dire sur ma colère. Je reste calme. On va rester dignes. Je félicite Clermont. C'est tout pour le reste. Ce match était maîtrisé, je pense qu'on aurait dû le remporter, mais c'est comme ça. C'est mon avis."

Mais alors, que dit la règle ? Monsieur Marbot s'est-il trompé ? Si toutes les situations (ou presque) laissent donc place à l'interprétation aujourd'hui, il semblerait que le référent ait été juste sur cette situation.



En effet, celui-ci signala bien au capitaine toulonnais après coup que le maul était bien terminé puisqu'il n'y avait plus de jaune au contact après qu'il soit parti en crabe, ce qui permettait donc à Fritz Lee d'intervenir en travers sur le porteur de balle. Et ce, quelques secondes avant que Lucas Dessaigne ne se lie de nouveau aux Rouges et Noirs pour former un nouveau maul.

Une histoire de timing, donc, qui néanmoins, n'enlèvera pas aux Toulonnais leur sentiment, d'autant que la situation défensive suivante, les Clermontois semblaient monter hors-jeu, à 40 mètres en face de leurs poteaux. Juste avant que ce ne soit le RCT qui soit sanctionné.

"Non, ce n'est pas que cette dernière action", disait Mignoni à la presse après le match. Vous regarderez la vidéo comme moi. Je n'ai pas envie de parler." Des mots corrélés à ceux du pilier Dany Priso, qui laissait évacuer sa frustration au micro de Canal : "Ce soir, c'est un sketch. (...) On s'est fait entuber." Ambiance.