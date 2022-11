TOP 14. COMPOSITIONS. Première de la saison pour Épée, Parra en 9 côté Stade Français

Ce samedi à 15h, le Stade Toulousain reçoit le Stade Français en ouverture de la 10ème journée de Top 14. Découvrez les compositions des deux équipes.

Ce samedi, en ouverture de la 10ème journée de Top 14, nous aurons le droit à un match de gala entre les deux plus gros palmarès de France : Toulouse-Stade Français. Une rencontre qui, même si elle perd beaucoup d'intérêt au vu des absents côté toulousain, reste néanmoins très indécise. En effet, les hommes de Quesada auront un vrai coup à jouer ce week-end, face à de jeunes Rouges et Noirs. Privés d'une vingtaine de joueurs (dont la quasi-totalité de ses cadres) Ugo Mola et son staff aligneront tout de même une équipe plus que compétitive ! On y retrouve notamment Barassi et Delibes, de retour dans la Ville Rose après un passage à Marcoussis avec le XV de France. Les deux hommes seront accompagnés de la jeune pépite du VII Nelson Épée, qui va connaître sa première feuille de match de la saison avec Toulouse. Derrière, Guitoune est toujours présent, tandis que Nanaï-Williams débutera avec le 10 dans le dos. Devant, le staff haut-garonnais profite des retours d'Arnold, Roumat, Neti ou encore Faumuina, afin de solidifier un pack qui aura fort à faire face à des avants parisiens en pleine bourre. En revanche, Cros, Ahki, Fouyssac et Chocobares sont tous encore blessés.

Stade Toulousain 1 Neti (cap) 2 Cramont 3 Aldegheri 4 Arnold 5 Meafou 6 T. Ntamack 8 Roumat 7 Youyoutte 9 Graou 10 Nanaï-Williams 11 Épée 12 Guitoune 13 Barassi 14 Tauzin 15 Delibes 16 Boubila 17 Duprat 18 Merkler 19 Tolofua



20 Page-Relo 21 E. Retière 22 Costes 23 Faumuina

Du côté de la Capitale, Gonzalo Quesada et son staff doivent également faire face à de nombreux absents : parmi eux, l'on pense forcément à Sekou Macalou (retenu avec les Bleus), mais également à Hirigoyen, Azagoh, Etien ou encore Naivalu. Néanmoins, les supporters parisiens pourront bien compter sur Morgan Parra, qui enchaîne une deuxième titularisation à la mêlée de suite. Segonds retrouve son numéro 10, ce qui pousse Sanchez hors du groupe. Chez les lignes arrières, le Sud-Africain Ward sera accompagné d'Arraté au centre de l'attaque, tandis que Ahmed sera lui placé à l'aile. Sur le banc, le surpuissant Van Der Mescht est bien là tandis que l'ancien joueur du Stade Toulousain, Clément Castets débutera en première ligne.

Stade Français 1 Castets 2 Peyresblanques 3 Melikidze 4 Gabrillagues (cap) 5 Pesenti 6 De Giovanni 8 Habel-Kuffner 7 Briatte 9 Parra 10 Segonds 11 Ahmed 12 Arrate 13 Ward 14 Tui 15 Hamdaoui 16 Panis 17 Kakovin 18 Van Der Mescht 19 Scelzo



20 Hall 21 Barré 22 Delbouis 23 Alo-Emile

Pour rappel, les Toulousains sont toujours premiers du championnat, et ce malgré leur défaite face à Bayonne la semaine passée. Les hommes de Mola pourraient donc creuser l'écart en cas de succès, d'autant que leur dauphin n'est autre que... Le Stade Français ! Autant vous dire que la rencontre risque d'être rude, et que les deux équipes devront être au maximum durant l'entièreté de la rencontre.