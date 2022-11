TOP 14. Le Stade Français a-t-il marabouté la Ligue pour affronter Toulouse pendant les doublons ?

Ce samedi, le Stade Français affrontera un Stade Toulousain largement amoindri par les doublons et les blessures. Un constat qui s'est beaucoup répété ces derniers temps.

Comme chaque année, le Stade Toulousain risque de vivre quelques périodes compliquées en Top 14. La faute aux doublons, qui pénalisent considérablement le club de la Ville Rose, principal pourvoyeur du XV de France. Pour preuve, face à Bayonne samedi dernier, environ une vingtaine de joueurs manquaient à l'appel. Un chiffre qui va d'ailleurs augmenter pour la réception du Stade Français samedi, Baille et Delibes ayant été appelés par le staff tricolore. Une situation qui va forcément arranger Gonzalo Quesada et ses hommes, qui viendront logiquement pour frapper un coup à Toulouse. Déjà l'année passée, le Stade Français s'était imposé sur la pelouse des Rouges et Noirs, après une fin de match épique. Trois semaines plus tard, les Parisiens avaient réussi le même exploit, à domicile cette fois-ci. Et dans les deux cas, Toulouse était largement diminué par les doublons... À vrai dire, il semblerait que le calendrier soit particulièrement clément avec le club de la Capitale de ce côté-là. En effet, sur les trois dernières saisons, les deux formations se sont affrontées à 6 reprises : et parmi elles, seulement 2 se sont effectuées avec les internationaux toulousains...

Comme dit précédemment, le Stade Français a affronté deux fois le Stade Toulousain pendant les périodes de doublons la saison passée, dont une fois à cause de cas de COVID côté parisien. Mais avant cela, les deux équipes avaient déjà croisé le fer lors du mois de novembre 2020 (victoire 48-14 du Stade Français), et une fois en mars 2019 (victoire 9-28 de Toulouse). Pour vous dire, Antoine Dupont n'a plus joué contre l'équipe parisienne depuis janvier 2021, tandis que la dernière fois de Romain Ntamack, elle, remonte à janvier 2020. Un hasard du calendrier, qui pourrait, une fois de plus, permettre aux coéquipiers de Joris Segonds de réaliser un coup face aux champions de France 2021. Méfiance néanmoins à la jeune garde toulousaine, qui a bien failli renverser une équipe bayonnaise intraitable à domicile. Une chose est sûre, ce clasico sera très disputé !

