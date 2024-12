TOP 14. Comme Jack Willis à Toulouse, La Rochelle voudrait ce diable de sécateur anglais

Après Jack Willis à Toulouse, Sam Underhill va-t-il débarquer en Top 14 ? La Rochelle le voudrait, mais ça ne sera pas simple.

C’est une simple bouteille à la mer lancée par RugbyPass comme ça, ce lundi soir. Car si le média ne donne guère plus d’informations, il indique que selon lui, La Rochelle aimerait recruter le 3ème ligne anglais Sam Underhill.

Un joueur d’un tel calibre ne se négociant pas comme ça, qu’ont-ils d’autre à nous apprendre ? Pas grand-chose, ma bonne dame…

RUGBY. VIDEO. Quel chien poubelle anglais est le meilleur plaqueur de la planète ?

Et donc, pourquoi Underhill ? A priori, cela semble évident, tant le flanker de Bath (adversaire que La Rochelle a justement battu le week-end dernier) est un ponte de son domaine de prédilection, à savoir le jeu au sol.

Mais aussi un défenseur acharné, doté d’une dureté sur l’homme assez hors du commun (il est d’ailleurs capable de faire des tractions lestées de 90kg !) et d’épaules en titane. A 28 ans aujourd’hui, malgré quelques saisons de galère à cause des blessures à répétition, il est revenu à son meilleur niveau et est de nouveau un titulaire en équipe d’Angleterre.

Le problème de la sélection

Le hic pour La Rochelle ? C’est évidemment que sa potentielle venue en France le rendrait inéligible pour la sélection, comme Jack Willis l’est en jouant à Toulouse.

RUGBY. Jack Willis, le ''capitaine doublon'' qui n’avait rien d’un intérimaire au Stade Toulousain

Avec 41 capes au compteur et à son âge, nul doute qu’il aura l’envie d’aller disputer la coupe du monde en Australie en 2027. Ce qui pourrait donc bien couper court aux discussions.

TOP 14. Toujours boudé à Paris, le phénomène Costa Storti va-t-il débouler illico dans le sud de la France ?

D’autant qu’Underhill est sous contrat jusqu’en 2026 à Bath. Il aurait alors pu être le remplaçant de choix de Levani Botia, qui prendra sa retraite à ce moment-là. Mais à moins d’une offre irrefusable, il semble peu probable de le voir quitter le Somerset dans lequel il est installé depuis 2017.