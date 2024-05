RUGBY. VIDEO. Quel chien poubelle anglais est le meilleur plaqueur de la planète ?

Après la performance défensive de Willis en finale de Champions Cup, on s’est demandé qui était le meilleur défenseur de la planète à proprement dit. Et c’est un Anglais de 27 ans, mais ce n’est pas Willis…

Toc, toc, y’a-t-il des flankers dans la salle ? Si oui, la performance de Jack Willis face au Leinster a dû vous inspirer, avec ses 31 plaquages distribués.



Une nouvelle fois, l’Anglais était au four et au moulin contre les Dublinois, lui dont l’activité et la justesse des interventions ne sont plus à démontrer. Pour autant, s’il l’on devait comparer, est-il le meilleur plaqueur de la planète ?

Le sécateur british Jack Willis a-t-il vraiment pulvérisé le record du monde de plaquages ?Sur ce point et même s’il est évident qu’il fait partie des pontes sur les prérogatives du poste, difficile d’affirmer qu’il est par exemple plus efficace que son coéquipier François Cros dans l’exercice. Ou encore que l’Irlandais Van der Flier ou le Gallois Tommy Reffell, véritables arapèdes qui ne vous lâchent jamais.



Pourtant, s’il ne devait en rester qu’un défensivement à l’heure actuelle, on choisirait probablement un Anglais, de la génération 96, mais qui ne serait pas l’incassable Willis. Mais plutôt un certain Sam Underhill.



Rarement, on a vu un joueur à la fois aussi dur et efficace en défense. Et ce grâce à plusieurs choses : un timing parfait, une technique irréprochable, une force herculéenne (il est capable de faire des tractions lesté de 90kg !) et des épaules faites en titane, l’une comme l’autre. Saupoudrez un peu le tout d’un courage hors pair et d’un désir permanent de gagner ses duels, et vous avez là la recette de celui qui demeure donc, à ce jour, le meilleur plaqueur de la planète selon nous.

Découvrez l'impressionnante activité de Sam Underhill face aux All BlacksQui d’autre ? Peut-être que la machine néo-zélandaise à découper de viande Tom Christie pourrait également s’inviter à sa table en terme d’efficacité, lui qui tourne à 20 plaquages en moyenne par match cette saison. Mais il ne l’a jamais fait sur la scène internationale, encore…

VIDEO. Vous collectionnez les timbres ? Vous allez aimer ce carreau de la faucheuse François Cros sur DorisQuand à une autre époque, David Pocock ou Thierry Dusautoir auraient également eu de quoi lui poser des soucis. Mais en 2024…