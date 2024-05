VIDEO. Vous collectionnez les timbres ? Vous allez aimer ce carreau de la faucheuse François Cros sur Doris

OUTCH ! Ce moment suspendu où la faucheuse François Cros a DÉCOUPÉ Caelan Doris en finale.

Si la finale de Champions Cup entre Toulouse et Leinster restera probablement comme l’une (la ?) des plus grandes de l’histoire de la compétition, c’est bien sûr de par son scénario improbable et la tension qui en a émané.



Mais également de par l’intensité invraisemblable de cette finale. Que ça soit au niveau du rythme comme de la rudesse des impacts. A ce sujet, le 2ème ligne James Ryan, rompu aux joutes internationales avec l’Irlande (64 sélections), aurait évoqué quelque chose de "comparable à un test match" dans les couloirs du Tottenham Hotspur Stadium.

TECHNIQUE. VIDEO. Comment le Stade Toulousain est-il parvenu à contourner la défense de fer du Leinster ?Il est vrai qu’on fut bien souvent estomaqué par l’intensité de cette partie, qui nous rappela grandement l’Irlande vs France de 2023 à l’Aviva, par moments. Sauf que cette fois et avec un scénario complètement différent, ce sont bien les coéquipiers de Dupont qui se sont imposés.



Des tubes ? On en eut à la pelle. Et qu’on appelle ça timbre, cartouche, hit ou tampon, il fait peu de dire que les carreaux étaient de sortie.

RUGBY. Blessés après l’intense finale, 4 joueurs du Stade Toulousain rejoignent l’infirmeriePêle-mêle, on citera celui de Blair Kinghorn sur Byrne à la retombée d’une quille, ou encore celui de Santiago Chocobares, qui cisailla la poutre du Leinster à l’accent sud-africain, Jason Jenkins (2m03 pour 128kg), sur un temps fort irlandais dans ses 22 mètres.



Mais la plus impressionnante de toutes fut probablement celle de François Cros sur Caelan Doris. Sur une action au large des Irlandais, le numéro 8 manœuvrait et feintait la passe en bout de ligne, ce qui, naturellement, lui « ouvrait » le flanc et l’empêchait de se préparer à un éventuel impact.



Du pain béni pour Cros, qui chassait en travers et qui mis alors tout ce qu’il avait pour faire exploser le 3ème irlandais. Qu’on n'avait jamais vu se faire secouer de la sorte…