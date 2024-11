TOP 14. Bayonne vs Toulouse, l’assurance du match le plus fou de ce début de saison ?

Ce dimanche soir, Bayonne, surprenant 3ème, reçoit Toulouse. Un choc qui pourrait bien prendre des airs de spectacle offensif, tant les deux équipes aiment le jeu, en ce moment.

Malgré les absences internationales du moment, cette 9ème journée du Top 14 sera tout de même intéressante. Normalement parce que les Bleus ne sont plus que 23 à Marcoussis, le staff tricolore ayant pris le soin de relâcher 19 joueurs dont auront besoin leur club ce week-end.

Le club le plus heureux de cette décision ? Probablement Toulouse, qui doit être ô combien soulagé de pouvoir compter sur Joshua Brennan pour aller se déplacer à Bayonne. Il faut dire qu’avec les sélections de Meafou et Flament et la blessure d’Arnold, les Rouge et Noir n’avaient plus beaucoup d’autres options en stock dans le groupe pro, mis à part Clément Vergé.

Car ce Bayonne vs Toulouse s’annonce sacrément disputé. Sur une pelouse sur laquelle ils n’ont pas gagné depuis la remontée de l’Aviron en Top 14, les Stadistes le savent parfaitement.

Mais si, à la piaule, les Basques savent faire du combat une priorité pour vaincre plus armé, ne doit-on pas s’attendre, cette fois, à un match sacrément enlevé ? En effet, les deux équipes sont les plus offensives du moment, en Top 14.

Un casting très offensif

En chiffre, cela donne 34,6 points inscrits en moyenne sur les 5 derniers matchs par Bayonne, 5ème meilleure attaque du championnat (235 pts), et 42,3 pour Toulouse sur les 3 derniers matchs, qui demeure la 2ème attaque la plus prolifique du Top 14 (260 pts).

Et ? Ajoutez à cela la présence d’armes offensives de haut vol côté de chaque côté, à l’image du meilleur marqueur du Top 14 Sireli Maqala, mais aussi de Mateo Carreras ou Manu Tuilagi dans les rangs bayonnais, et vous comprendrez pourquoi on peut s’attendre au spectacle du dimanche soir, en Prime Time sur Canal Plus.

Même si l’on sait que la rosée aime envahir le Pays Basque, en soirée. Mais une fois n’est pas coutume, 10 jours consécutifs de beau temps sont annoncés sur les bords de la Nive. Belle occasion de nous offrir un spectacle digne d’une affiche entre le 1er et le 3ème du Top 14, non ?