TOP 14. Le chantier de la 2ème ligne, Capuozzo et Willis présents : quelle composition pour Toulouse à Bayonne ?

Le Stade Toulousain se déplacera à Bayonne ce dimanche soir. L’occasion de conforter son statut de leader juste avant la trêve internationale. Voici la composition probable.

La victoire de Toulouse sur Toulon 57 à 5 fut donc presque parfaite. Des essais à gogo, le retour en forme de joueurs importants, un Stadium comble et des abonnés Canal ravis : ce fut une soirée de fête, sur l’île du Ramier.

En effet, entre les sélections de Many Meafou, Thibaud Flament et Joshua Brennan , on imagine volontiers que le géant australien (2m08) aurait dû récupérer son rôle de tour de contrôle. D’autant que le 3ème ligne polyvalent Alexandre Roumat est lui aussi monté à Marcoussis en ce début de semaine.

Résultat, en cas de forfait confirmé du natif de Wagga-Wagga, le staff toulousain devra certainement puiser dans ses ressources pour aligner un 2ème ligne compétitive. Et ce même si 19 joueurs seront relâchés par l'équipe de France ce mercredi soir afin de postuler ce week-end, ce qui devrait donc être le cas de Joshua Brennan. A ce titre, aucun doute que le très prometteur Clément Vergé (2m pour 123kg) sera de la partie face à Bayonne ce dimanche, mais aux côtés de qui ?

Ce pourrait être le moment de lancer dans le grand bain l’Argentin Efrain Elias , capitaine des U20 de son pays la saison passée, déjà convoqué avec les Pumas et qui se forge pour l’instant aux côtés des jeunes du club. Ou de l’autre Espoir qui paraît être le plus aguerri au poste, l’Australien Ted Condon.

Enfin, on sait qu’en solution de secours, le beau bébé Joel Merkler (1m93 pour 130kg) est également capable de descendre dans la cage. Il l’a déjà fait avec Toulouse et devra très certainement le refaire en cours de match ce dimanche.

Les internationaux étrangers encore présents

Mathis Castro-Ferreira , de retour de blessure après 2 mois d'absence, devrait prendre place sur le banc. Ailleurs, Ugo Mola devrait composer la meilleure équipe possible avec les forces en présence et ses 11 Tricolores absents. Ainsi, Guillaume Cramont devrait être titulaire au talonnage, Mallia le sera en 10 quand Jack Willis Théo Ntamack et Léo Banos devraient constituer la 3ème ligne.

Bituniyata, Capuozzo et Kinghorn, alors que Derrière, comptez sur les présences d'Ahki, Delibes,Capuozzo et Kinghorn, alors que Pierre-Louis Barassi et Nelson Épée (ou Matthis Lebel ) devraient être remplaçants. Face à Bayonne, surprenant 3ème du championnat et chez qui Toulouse n’a pas gagné depuis sa remontée en Top 14 , la tâche s’annonce rude. Mais à faire sans calcul puisque derrière suivront 2 semaines de repos, petit événement dans le championnat de France