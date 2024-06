TRANSFERT. TOP 14. Former ses futures stars : Toulouse signe une pépite argentine de 20 ans

Si rien n’est encore officiel, le Stade Toulousain aurait dégoté un 2ème ligne argentin polyvalent et très prometteur. Déjà capitaine des U20 de son pays.

Toulouse va-t-il refaire le même coup de maître qu’avec Mallia et Chocobares ? Débarqués dans la ville rose en 2021 avec un statut modeste, les Argentins se sont depuis fait un nom et ont (déjà) raflé 4 titres avec les Rouges et Noirs.

Cette fois, c'est d'un dénommé Efrain Elias dont on cause. Le garçon a beau posséder le nom d'un international gallois, il est l'un des plus grands potentiels argentins du moment.

Lui ? C’est un 2ème ligne de 20 ans, fort sur ses jambes (2m01 pour 113kg) et qui a la particularité de jouer également flanker ou numéro 8. Il est d’ailleurs issu du Jockey de Córdoba, le club formateur de… Juan Cruz Mallia !



Champion du dernier Super Rugby Americana (principal championnat d’Amérique du Sud) avec la formation de Los Dogos, basée à Córdoba, il avait également été élu meilleur joueur de la finale.

D’après son club, justement, et d’autres informations venues d’Argentine, écrit Americas Rugby News, le talentueux pumitas va poursuivre sa carrière au Stade Toulousain. Probablement chez les Espoirs dans un premier temps, puis avec les pros ensuite, si tout va bien.

Ce qui ne semble pas insurmontable pour le dit Elias, capitaine des U20 argentins et qui va justement disputer sa 2ème édition d'un Mondial dès le 29 juin, en Afrique du Sud. Réputé adroit, agressif et mobile, c'est en 2ème ligne qu'il devrait s'établir sur la durée, d'autant que Toulouse va être amené à remplacer Rory Arnold (34 ans) à la fin de la saison prochaine.

Le temps pour le Stade Toulousain de préparer son joyau tranquillement, alors qu'on sait qu'Ugo Mola aime particulièrement les profils polyvalents comme le sien. Y'a plus qu'à, comme on dit…