TRANSFERT. TOP 14. Ange Capuozzo, un triplé retentissant pour fêter une alléchante prolongation à Toulouse ?

L’ailier/arrière de 25 ans Ange Capuozzo va poursuivre l’aventure à Toulouse, d’après le Midol. Un choix évident pour ce ''Toulousain compatible'', auteur d’un triplé ce dimanche soir.

Depuis cet été et ce près d’un an avant la fin de son contrat en Haute-Garonne, on savait Ange Capuozzo très courtisé. Suite à sa fin de saison dernière en boulet de canon, Toulouse s’était décidé à le garder mais évidemment, un joueur frisson comme lui attire aussi les convoitises.

Alors, les deux parties étaient entrées en discussions. Progressives d’abord, puis plus intensives ces dernières semaines, alors que l’automne est là et que l’international italien continue d’exceller sous le maillot toulousain chaque week-end.

Et ? In fine, le Midi Olympique avance (comme la tendance le laissait penser) que l’ailier/arrière de 25 ans va poursuivre l’aventure à Ernest-Wallon. Et ce pour une durée de 4 ans minimum, soit jusqu’en 2029.

VIDEO. L'ENVOL D'ANGE CAPUOZZO : PARCE QU'IL N'Y A PAS QU'ANTOINE DUPONT DANS LA VIEToulousain compatible au possible et petit chouchou des supporters stadistes, Capuozzo a d’ailleurs fêté cette future prolongation par un triplé retentissant ce dimanche soir. Lui qui a illuminé cette soirée de fête face au RCT grâce à 3 essais, dont 1 de pur finisseur tout en vitesse et en culot, mais aussi ses 4 franchissements.

Ce qui porte son total à 5 essais en 7 matchs (6 titularisations) dans ce début de saison. Depuis son arrivée à l’été 2022 à Toulouse, l’enfant du Pont-de-Claix a pour l’heure joué 31 matchs et inscrit 15 essais. Personne ne fait mieux en terme de ratio dans l’effectif toulousain.

Pleinement installé à l’aile en club, désormais, il est l’un des hommes en forme du moment des Rouges et Noirs, avec qui il va donc poursuivre son bout de chemin.

RÉSUMÉ VIDÉO. Le Stade Toulousain donne la leçon à Toulon dans un Stadium en feuEt ce malgré l’attrait de LOU pour son profil, qui pouvait appuyer sur la proximité géographique avec ses racines (Lyon se situe à 1h30 Grenoble) et sur un poste d’arrière laissé vacant par Niniashvili. Il n’en sera finalement rien pour Capuozzo, heureux sur les bords de la Garonne et parfaitement intégré à l’effectif toulousain.

Avec qui il aura certainement l’ambition de gagner nombreux titres aux côtés de ses potes, durant les prochaines années…