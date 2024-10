RÉSUMÉ VIDÉO. Le Stade Toulousain donne la leçon à Toulon dans un Stadium en feu

La huitième journée de Top 14 a vu un Stade Toulousain conquérant mettre à mal un RCT méconnaissable au Stadium. Au programme : des essais en pagaille, un score fleuve (57-5) et quelques Toulonnais sonnés.

Ce dimanche 27 octobre, les hommes d’Ugo Mola ont sorti l’artillerie lourde pour fêter leur dernière sortie au complet avant de céder leurs internationaux aux Bleus. Alignés avec leur équipe type, les Rouge et Noir ont transformé cette rencontre en une démonstration, face à des Toulonnais un peu perdus sur la pelouse du Stadium.

Une entame au diesel avant le show Capuozzo

Les Toulousains ont débuté à leur rythme, c’est d’abord Toulon qui ne se facilite pas la tâche. Dès la 30ᵉ seconde, Marius Domon mettait son équipe en difficulté avec un plaquage en l’air sur Thomas Ramos, offrant dix minutes de supériorité numérique à Toulouse. Malgré cet épisode, les Varois tenaient le coup, profitant de deux en-avants pour résister jusqu’à la 20ᵉ minute.

C’est finalement Juan Cruz Mallia, suite à une mêlée dans les 22 mètres varois, qui a débloqué le compteur des Toulousains. Le ballon est écarté et Mallia en profite pour foncer derrière la ligne : 7-0 pour Toulouse. Après quelques minutes, Ange Capuozzo s’invite lui aussi à la fête en marquant un essai solo (12-0, 28ᵉ).

Un second acte à sens unique

Après une première période déjà bien entamée, les Toulousains reprennent les choses en main dès le début de la seconde mi-temps. Capuozzo s’offre un doublé en exploitant un coup de pied hasardeux de Ben White (22-5, 43e) et fait basculer le RCT dans le doute.

Dès lors, l’avalanche toulousaine est en marche. Anthony Jelonch s’échappe après une combinaison Dupont-Capuozzo, Mallia double son compteur personnel, et Jelonch, encore, s’impose en puissance. Ange Capuozzo s’offre ensuite un triplé à la suite d’une magnifique passe de Dimitri Delibes, tandis que Joshua Brennan vient clore la démonstration avec un essai sur ballon porté (score final : 57-5).

Des Toulonnais en quête de réponses

Du côté du RCT, la pilule est dure à avaler. Gabin Villière, après la rencontre, ne mâche pas ses mots au micro de Canal + : "On s’est fait ouvrir de partout… Il faut se remettre en question et retravailler. C’est douloureux, mais nécessaire si on veut espérer viser plus haut." Avec une rencontre face à Lyon à venir, Toulon aura l'occasion de rebondir, à domicile cette fois.

Quant aux Toulousains, même Ugo Mola, perfectionniste, ne s’emballe pas pour autant : "Ce n’est pas du rugby parfait, mais il y a du progrès". Le Stade se déplace à Bayonne la semaine prochaine pour asseoir un peu plus sa domination sur le championnat.