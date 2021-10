Top 14. Avec un Ihaia West en feu, La Rochelle a-t-elle enfin retrouvé un ouvreur ?

Le match XXL de West ce week-end a fait énormément de bien à La Rochelle, qui souffrait des performances de ses ouvreurs en ce début de saison.

Pour son retour de blessure, West a fait plus que le job ce dimanche face au RCT ! Le Néo-Zélandais était aligné en ouvreur pour pallier la blessure de Pierre Popelin, sorti la semaine dernière face à Brive. L'ancien joueur des Hurricanes a donc disputé l'entièreté du match, et a joué un grand rôle dans la victoire bonifiée du Stade Rochelais. En effet, avec 24 points au compteur, West est l'homme de ce match. Lui qui était en manque de confiance ces derniers temps s'est donc rassuré lors de cette rencontre. Un retour gagnant donc, qui permet au Stade Rochelais d'être plus serein à ce poste, après les quelques déboires du début de saison.

Top 14. VIDÉO. West et La Rochelle enfoncent Toulon dans les bas fonds du classement !

Une précision face aux perches qui manquait

Si La Rochelle se reprend bien depuis quelques semaines, il ne faut néanmoins pas oublier les problèmes du début de championnat. Parmi eux, la précision au pied. Car si Jules Plisson et Pierre Popelin sont d'habitude très bons dans ce secteur, force est de constater que ces derniers ont pêché lors des premières journées. Avant ce match, les buteurs rochelais tournaient à seulement 62% de réussite, c'est-à-dire le pire taux du Top 14. Un problème qu'a réglé hier soir West, auteur d'un 6/7 face aux poteaux. Ce dernier s'est d'ailleurs même payé le luxe de transformer son dernier coup de pied sans tee ! Une réussite qui a de suite permis aux maritimes de prendre le large au score.

West le métronome

Auteur d'une saison dernière très bonne, le Néo-Zélandais avait néanmoins raté ses deux finales face au Stade Toulousain. Des coups durs pour le natif d'Havelock North, qui n'étaient pas représentatifs de son année. C'était donc en recherche de confiance que West abordait ce match capital pour son équipe. Mission réussie puisque dès les premiers instants du match, on l'a senti très à l'aise, que ce soit balle en main ou lors de ses jeux au pied. Auteur des deux premiers essais de la rencontre, West a également été juste dans ses choix, alternant jeu au large et jeu au près. Un véritable métronome qui a guidé toute l'équipe rochelaise vers une 4ème victoire cette saison.

STADE ROCHELAIS. Ihaia West : ’’Les deux semaines qui ont suivi les finales ont été difficiles’

Un retour en forme au bon moment

Les supporters rochelais doivent être ravis du retour de leur ouvreur titulaire. Car au-delà de ses qualités exceptionnelles balle en main, West revient au moment opportun. En effet, avec la blessure de Popelin, ainsi que la méforme de Jules Plisson, le casse-tête commençait à se profiler pour Ronan O'Gara ! Le coach rochelais avait même déjà essayé Leyds en numéro 10 face à Montpellier, tellement il y avait de soucis au poste. Heureusement pour l'Irlandais, West était d'attaque pour le match face au RCT. Espérons pour le Néo-Zélandais qu'il continuera sur la lancée, afin de permettre au Stade Rochelais de revenir sur le devant de la scène, lui qui a intégré pour la première fois cette saison le Top 6.