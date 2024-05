TOP 14. Avant la Finale de la Champions Cup, Toulouse réserve ses stars : la composition inédite contre Montpellier

Toulouse présente une équipe remaniée pour le match contre Montpellier. Ugo Mola prépare la finale de la Champions Cup. Découvrez ses choix surprenants.

Match important pour le Stade Toulousain face à Montpellier. Les hommes d'Ugo Mola ne courent pas après les points comme leurs futurs adversaires. Cependant, il est important pour eux de conserver une bonne dynamique avant la finale de la Champions Cup face au Leinster.

Même s'il pourrait permettre à Paris de repasser devant un revers ne serait pas préjudiciable au classement. A condition que les hommes joueurs alignés face aux Cistes y mettent l'envie et les ingrédients.

A quelques journées de la fin de la saison régulière, l'heure n'est plus au questionnement mais aux certitudes. Ce match va sans doute à l'encadrement du champion de France à peaufiner sa réflexion quant aux éléments qui seront sur le pont pour les phases finales.

Aussi, comme on pouvait s'y attendre, Mola a opéré une large revue d'effectif face de défier les Irlandais en Angleterre. Rares sont les habituels titulaires à figurer sur la feuille de match. On note cependant la présence d'Arnold sur le banc des finisseurs. Notez que le jeune Valentin Delpy va jouer son deuxième match de la saison. Remplaçant contre Oyonnax en septembre, il sera titulaire à l'ouverture.

Cette stratégie est-elle la bonne en vue du choc contre le Leinster ? Réponse la semaine prochaine. Il y a quand même du beau monde sur le pré côté toulousain avec Capuzzo à l'arrière ou encore Barassi au centre. Sans oublier les Retière, Delibes ou encore Merkler et Castro-Ferreira devant.

STADE TOULOUSAIN 1 Trauth 2 Cramont 3 Merkler 4 Vergé 5 Fa'asalele 6 Castro-Ferreira 8 T. Ntamack 7 Brennan 9 Germain 10 Delpy 11 Bituniyata 12 Barassi 13 Delibes 14 Retière 15 Capuozzo 16 Boubila 17 Bertrand 18 Arnold 19 Sentubery



20 Jouanny 21 Gourgues 22 Tauzin 23 Ainu'u

Découvrez la composition de Montpellier avec une charnière Reinach à la mêlée et Coly en 10. Pour rappel, Carbonel a subi une commotion face à Castres. Il n'a pas reçu le feu vert médical pour jouer face à Toulouse.

Une équipe très compétitive avec notamment une troisième ligne Nouchi, Simmonds, Tauleigne très solide. Au centre, du lourd également avec Serfontein et le jeune mais non moins talentueux Cadot.