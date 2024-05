VIDEO. TOP 14. Montpellier va-t-il enfin en finir avec les défaites frustrantes face à Toulouse ?

Montpellier reçoit le leader toulousain dans un match décisif. Les Cistes, en quête de points pour se maintenir, espèrent surprendre une équipe de Toulouse remaniée mais ambitieuse.

Match à enjeux ce samedi en ouverture de la 24e journée de Top 14. Le leader du championnat Toulouse se déplace à Montpellier. Les Rouge et Noir ont soufflé la première place du classement aux Parisiens et entendent bien la conserver. Et ce, même avec une équipe remaniée sur la pelouse du GGL Stadium.

Du côté du MHR, l'heure est grave. Avec sept longueurs de retard sur la 12e place, les Cistes n'ont pas vraiment le choix. Il faut l'emporter aux dépens des champions de France. Plus facile à dire qu'à faire. Surtout pour une formation qui sera sous pression et qui a accumulé de la frustration après de courts revers.

RUGBY. TOP 14. Se la couler douce à Montpellier ? Très peu pour un Stade Toulousain en mode phases finalesLe Stade Toulousain n'a certes remporté que trois victoires en déplacement cette saison. Il n'a plus perdu à Montpellier depuis 2019 et un revers 33 à 22. La dernière victoire héraultaise sur les hommes de Mola est plus récente puisqu'elle date de mars 2021 sur la pelouse toulousaine. Néanmoins, les statistiques sont clairement en faveur des visiteurs ces dernières années.

Pour beaucoup, le MHR n'est pas à sa place. En effet, on ne compte plus les revers de seulement quelques points de la formation entraînée par Collazo cette saison. La semaine dernière encore, ces derniers ont vu la victoire leur échapper d'un rien, 27-26, à Castres. Sans oublier la défaite au GGL 10 à 12 contre Paris.

Les défaites rageantes, Montpellier y est un peu trop habitué face à Toulouse également. En septembre 2021, les Haut-Garonnais étaient venus s'imposer 17 à 15 malgré un essai de Rattez en fin de partie. Mais ce dernier n'avait pas été transformé juste avant la sirène. Un an plus tard, rebelote.

Vos matchs de Rugby MHR/Toulouse et Clermont/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ?Une fois de plus, la rencontre avait été serrée malgré un superbe essai des visiteurs par Delibes suite à une contre-attaque depuis leurs 22 mètres dès l'entame. Bouthier puis Forletta avaient permis au MHR de passer devant, 14 à 10. Mais le pied de Jaminet avait la différence dans le second acte. Et particulièrement à la 59e avec une pénalité lointaine logée juste au-dessus de la barre transversale.

La défense toulousaine avait également tenu le coup. Mais ce sont surtout les Cistes qui avaient raté le coche. À l'image de cette action à la 75e qui s'était terminée par un en-avant de Rattez alors que l'essai lui tendait les bras. Sans oublier cette touche mal négociée à la 81e qui aurait pu permettre aux locaux d'espérer l'emporter en marquant un essai ou une pénalité.

Ce samedi, on peut imaginer que les Héraultais auront encore en tête ces courtes défaites devant leur public. La pression sera à n'en pas douter sur leurs épaules face à une jeune garde toulousaine qui a montré à de nombreuses reprises qu'elle savait gagner des matchs. Il est possible qu'elle enchaîne une fois de plus au GGL Stadium si d'aventure le MHR ne parvient à faire la différence avant l'heure de jeu.