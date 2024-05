RUGBY. TOP 14. Se la couler douce à Montpellier ? Très peu pour un Stade Toulousain en mode phases finales

Le Stade Toulousain se déplace à Montpellier pour un match aux enjeux cruciaux. Les Montpelliérains luttent pour le maintien tandis que Toulouse veut consolider sa position.

Une semaine après sa victoire convaincante sur Paris, alors en tête du Top 14, l'actuel leader du championnat, le Stade Toulousain va passer d'un extrême à l'autre... ou presque. Le MHR n'est pas lanterne rouge. Mais il occupe une désagréable 13e place. A l'orée de cette 24e journée, 30 points séparent les deux formations.

D'aucuns diront qu'elles ne jouent pas le même championnat. Difficile de leur donner tort. Montpellier, qui a un temps espéré jouer autre chose que le maintien, se retrouve face à la triste réalité de sa situation. Et le match qui se profile face au champion de France fait presque figure de match couperet. "Jouons le match et on fera les comptes après", lance Patrice Collazo.

RUGBY. Top 14. Toulouse, le match de la bascule pour Montpellier : une courte dynamique ou la panique ?En cas de défaite, les Héraultais basculeront mentalement sur le match de barrage face au finaliste de la Pro D2. A condition bien évidemment qu'Oyonnax se prenne aussi les pieds dans le gazon face à Toulon à Mathon. "En lutte pour le maintien, les Montpelliérains savent qu'ils n'auront pas le droit à l'erreur pour s'assurer une fin de saison plus tranquille", peut-on lire sur le site officiel du Stade Toulousain.

Les Cistes ont accumulé beaucoup de frustration au fil de l'année. Il faut dire qu'ils ont perdu pas moins de sept matchs avec le bonus défensif. Leur saison aurait pu être bien différente si la victoire avait été au bout de chacun de ces rencontres malheureuses. "Ces trois derniers matchs il ne faut pas qu’on se pose de questions […] il faut qu’on se lâche et qu’on donne tout", a de son côté lancé Julien Tisseron en conférence de presse.

Les Rouge et noir savent qu'ils ne seront pas en terrain conquis samedi en dépit de leurs trois victoires à l'extérieur cette saison. Portée par son public, cette équipe va vouloir jouer de partout, estime Arthur Retière. Les Toulousains, qui joueront la finale de la Champions Cup la semaine prochaine, ne veulent surtout pas prendre cette rencontre à la légère.

On a des joueurs de classe mondiale dans l’équipe, il faut se servir d’eux et de leur expérience. (Lenni Nouchi via le site du MHR)

A l'inverse, il est important de rester sur une bonne dynamique au GGL Stadium pour aborder le choc face au Leinster avec confiance. Et ce même si l'équipe alignée à Montpellier pourrait être bien différente de celle qui défiera le Leinster. "Toujours invaincus « à la maison » les Haut-Garonnais pourraient même prendre une option sur un accès direct en demi-finale, en cas de succès loin de leurs bases", ajoute la communication du champion de France.

Toulouse, désormais leader du Top 14, ne veut surtout pas perdre son avance. Ce match face à une équipe qui a tout à perdre sera un vrai test physique et mental. Ugo Mola attend de ses ouailles qu'elles répondent au défi physique des locaux et qu'elles ne lâchent rien jusqu'au coup de sifflet final. "On s'attend à un match acharné. C'est une équipe complète qui n'est pas à sa place", confie le jeune talonneur Guillaume Cramont.

Vos matchs de Rugby MHR/Toulouse et Clermont/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ?Cet affrontement sera très certainement riche d'enseignement pour le staff en vue des phases finales du championnat. Certains éléments alignés lors de ces ultimes joutes de la saison régulière pourraient marquer des points en vue des matchs couperets. "Avec cette équipe, qu'on peut appeler "de doublons", on a montré qu'on avait aussi du caractère. On attend ce match avec impatience." Rigueur, discipline et engagement seront les maitres-mots côté toulousain pour tenter de s'imposer à Montpellier.