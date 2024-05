RUGBY. Top 14. Toulouse, le match de la bascule pour Montpellier : une courte dynamique ou la panique ?

En lutte pour la survie, Montpellier affronte Toulouse en Top 14 samedi. Collazo mise sur l'intensité pour inverser une saison cauchemardesque.

Pour Montpellier, il est temps que cette saison 2023/2024 se termine. En espérant pour les Cistes qu'il n'y aura pas une relégation historique au bout. Il ne leur reste plus que trois matchs à jouer avant des vacances qui s'annoncent studieuses pour tout le monde. En effet, on peut imaginer qu'après une période de repos, les différents acteurs du club vont vouloir tirer les enseignements de cet exercice cauchemardesque. Comment une formation titrée en 2022 et taillée pour jouer la qualification se retrouve à se battre pour sa survie.

On peut déjà dire que cette année aura été marquée par la frustration, avec des courtes défaites, comme à Castres la semaine dernière, ainsi que de nombreux bonus défensif laissés en route. Et l'inconstance. Au-delà de la série de huit revers de rang en début de saison, ce sont les cinq matchs perdus d'affilée qui mettent le MHR dans la panade. Et ce, alors que les Héraultais restaient sur quatre victoires en février/mars.

S'il y a bien un moment pour relancer la machine une dernière fois avant de partir en vacances, c'est maintenant. Surtout que l'adversaire qui se présente au GGL Stadium n'est autre que le champion de France et actuel leader du championnat, Toulouse. Ce match va très certainement décider du futur proche du MHR. Lequel compte sept longueurs de retard sur le LOU, qui viendra aussi à Montpellier début juin.

Ce choc contre Toulouse, qui pourrait faire tourner avant sa finale de Champions Cup contre le Leinster, ce sera "un beau match à jouer contre une belle équipe", estime le manager de Montpellier Patrice Collazo pour RMC. Et ce, même si son équipe est dans une position inconfortable. Ce match, il faudra le préparer avec une grosse envie et autant de détermination. "Il faut prendre des points contre cette équipe-là". Les Héraultais sauront-ils déjouer les pronostics et retrouver du plaisir sur le pré ?



Collazo ne le cache pas, ce match va décider de la fin de saison du club. "Soit on arrive à lancer une courte dynamique, qui peut nous permettre d'espérer autre chose que l'access-match. Soit on sort de Toulouse avec un résultat qui nous permettra de savoir où nous situer en cette fin de saison." A savoir sécuriser cette 13e place et préparer un match de barrage face au finaliste de Pro D2.

Mais que faire pour battre une équipe qui a montré qu'elle pouvait s'imposer contre n'importe qui en faisant tourner. "Il y a des secteurs où ils sont largement devant nous. Et même très largement puisqu'ils sont premiers, nous avant-derniers. Mais il y a un truc où on ne sera pas pris à défaut, c'est l'intensité. Et là j'espère qu'on sera au-dessus des standards et même en surplus." Car même si le Stade aura peut-être la tête à la finale contre les Irlandais, c'est une équipe qui "n'aime pas finir second", lance Collazo.

Pas question donc pour les Cistes de laisser filer ce match contre les Toulousains au profit de la réception de Lyon, son adversaire direct pour le maintien. "Peu importe les joueurs qu'ils aligneront, ils seront compétitifs. Il faut qu'on se serve de ce match-là pour basculer dans quelque chose de très positif. S'il y a un résultat favorable contre Toulouse, l'équipe va changer de visage." Mais ce dont ont besoin les Héraultais, c'est de gagner des matchs. Chose qu'ils n'ont récemment pas réussi à faire contre l'USAP à domicile et à Castres.