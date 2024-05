RUGBY : ''On en a plein le c*l'', Montpellier vers un barrage Pro D2/Top 14 (voire pire) ?

Pointant à une douloureuse 13ᵉ place, les espoirs de maintien direct du MHR semblent bien minces en cette fin de saison de Top 14.

Dans l’Hérault, la défaite fait mal. Alors quand le Montpellier HR accumule 6 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, les langues se délient. Après le dernier revers en date (à Castres ce samedi 11/05), Léo Coly a exprimé que lui et ses coéquipiers "en avaient plein le c*l" de perdre à répétition.

Selon des propos captés par RMC Sport, le demi de mêlée a par ailleurs mentionné l’éventualité d’un barrage entre le finaliste de Pro D2 et le MHR, actuel 13ᵉ de Top 14. En conférence de presse, il confie :

Ça fait depuis le début de la saison qu’on est aux trois dernières places. Le barrage, on en parle depuis longtemps. On sait qu’il y a de grandes chances qu’on le joue, même s’il peut toujours y avoir un miracle. On s’y prépare. Mentalement. On sait que c’est une éventualité. Mais il reste trois matchs, on ne va en galvauder aucun. On va recevoir Toulouse, Lyon et aller à Clermont pour essayer d’arracher la 12ᵉ place. On va tout donner. Mais il faut qu’on soit réaliste et qu’on ait les pieds sur terre. C’est une éventualité."

En effet, sur les trois dernières journées de la saison régulière, les espoirs montpelliérains semblent bien maigres. Le 18 mai prochain, le MHR recevra un Stade Toulousain en pleine préparation de sa finale de Champions Cup face au Leinster. Une équation qui semble bien compliquée à résoudre et qui pourrait déjà sceller leur destin.

Pour rappel, Montpellier est actuellement à 7 points de la 12ᵉ place, occupée par le LOU Rugby. Ainsi, une victoire des Rhodaniens face au Racing 92, dans la capitale des Gaules, associée à une défaite du MHR, dès la semaine prochaine, anéantirait toute ambition de maintien direct.

En cas de victoire inattendue face aux Rouge et Noir, Montpellier pourra tenter le tout pour le tout lors des deux dernières journées. Il y défiera des concurrents directs au maintien, soit Lyon au GGL Stadium et Clermont en Auvergne, pour un ultime espoir.

Une relégation directe toujours probable

Cependant, le MHR n’a pas seulement la peur du barrage en face de lui, mais aussi l’hypothèse cauchemardesque d’une relégation directe. Pour le moment, Oyonnax est à 10 points du MHR et si Montpellier. Lors des deux prochaines journées, le club du Jura recevra un Racing 92 en difficulté dans le Haut-Bugey, avant d’enchaîner avec la réception de l’Aviron Bayonnais.

D’autant plus, en cas d’égalité de points en fin de saison, Oyonnax se retrouverait devant Montpellier au classement, par rapport à l’historique des matchs de cette saison entre les deux équipes. L’avantage du cumul des deux scores (Montpellier a gagné à Oyonnax 35-39 et Oyonnax a gagné à Montpellier 21-26) est à l’avantage d’Oyonnax de seulement un petit point…

