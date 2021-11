Top 14. Après Ruiz à Montpellier, Romain Poite au Stade Français !

Romain Poite devrait intervenir auprès du club du Stade Français en tant que consultant. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le principal intéressé.

Si le Midol a d'abord annoncé que l'arbitre international allait s'engager dans le staff parisien, ce dernier a précisé au journal L'Équipe qu'il n'interviendrait que comme simple consultant, et de manière très ponctuelle. Romain Poite, qui est sous contrat avec la FFR jusqu'en juin prochain, devrait donc continuer d'arbitrer sur les terrains de Top 14 : "Cela s'est fait par le biais d'une demande officielle du club auprès de la DNA (Direction nationale de l'arbitrage), comme cela se fait avec d'autres clubs et d'autres arbitres, explique Poite. Il ne s'agit pas d'intégrer le staff du Stade Français. Je suis encore sous contrat avec la FFR jusqu'au mois de juin et je suis toujours arbitre professionnel de rugby".

Si cette information se confirme, Romain Poite ne fera donc pas partie du staff de Paris, contrairement à d'autres anciens arbitres comme Alexandre Ruiz, qui a rejoint Montpellier en juin dernier. Toujours est-il que la présence de Poite pourrait faire énormément de bien au Stade Français, qui se voit beaucoup trop pénalisé cette saison, en témoigne le match face au BO samedi dernier. Ce dernier sera présent avec le club de la capitale ce mercredi, ainsi que celui de la semaine prochaine.

Top 14. Montpellier. Alexandre Ruiz, l'atout caché du MHR ?Faire appel à des arbitres est loin d'être une innovation dans le rugby moderne. Beaucoup de coachs s'en servent pour régler des problèmes de disciplines récurrents. Avant Montpellier, le staff du XV de France avait également approché un arbitre, en la personne de Jérôme Garcès. Une pratique vouée à se multiplier donc, d'autant plus que ces apports sont souvent bénéfiques.

