VIDEO. XV de France. Jérôme Garcès intègre le staff des Bleus

L'ancien arbitre international français Jérôme Garcès a rejoint le staff tricolore pour préparer le Tournoi des 6 Nations.

Le souci du détail, ou encore la recherche de la perfection. En conviant Jérôme Garcès, ancien arbitre international à rejoindre son staff, Fabien Galthié a prouvé encore une fois l'importance accordée à la discipline dans un rugby moderne, où une simple petite faute peut se payer cash. Le but ? Réduire au maximum l'indiscipline donc. Fabien Galthié l'explique : ''Nous avons mis dans l'entraînement un contenu autour de l'arbitrage. C'était quelque chose qui était parfois appréhendé de manière pas assez précise pour nous à notre avis, et les conséquences peuvent être importantes dans un match.''

Alors dans ces conditions, qui de mieux que l'ancien arbitre international Jérôme Garcès. Retraité depuis 2019 et un soir de novembre où sifflet en main, il était au centre de la finale de Coupe du Monde remportée par les Springboks aux dépens de l'Angleterre. Rien que ça ! Comme le rappelait Raphaël Ibanez sur une vidéo diffusée par France Rugby, Garcès c'est ''68 tests-matchs, 3 Coupes du Monde''. Faramineux. Une expérience du haut-niveau importante pour pouvoir faire progresser les Bleus dans ce secteur-là. Ibanez poursuit : ''Nous attachons beaucoup d'importance à notre cadre de vie qui doit équilibrer le cadre de jeu. Dans le cadre de jeu ce qui s'inscrit parfaitement dans cette réflexion, c'est le procédé concernant l'arbitrage. À ce niveau-là, nous sentons que nous avons besoin de nous améliorer, et renforcer notre communication avec les responsables de l'arbitrage au niveau international. Et quoi de mieux que d'avoir un expert comme Jérôme Garcès''. Dans cette même vidéo, l'arbitre béarnais de 47 ans raconte son arrivée : ''J'ai rejoint le staff de l'équipe de France lundi matin à Nice. Le staff a trouvé normal et logique de travailler avec un arbitre, afin de faire progresser les joueurs à travers la discipline, les règles, la compréhension des règles. Dès mardi, on a commencé à travailler sur des objectifs qu'on s'était fixé pour le Tournoi des 6 Nations.''

Un apport bénéfique donc pour tout le groupe France. Jérôme Garcès a ensuite dévoilé les contours de la préparation : ''On va travailler par petit groupe sur la discipline, sur la posture, sur des attitudes. Mais aussi sous pression, dans des conditions difficiles de match international. Puis faire une restitution à l'ensemble des joueurs français sur le travail qu'on a mené en mini-groupe, pour que toute l'équipe ait conscience que la discipline est importante, ainsi qu'avoir des attitudes vraiment propres pour réduire le nombre de pénalités. Tous les joueurs à travers la réunion de mardi, ont conscience qu'on doit travailler dans ce secteur là comme on travaille le jeu au pied ou la passe etc''. Garcès a ensuite arbitré la rencontre à haute intensité qui avait lieu ce mercredi soir et continuera à transmettre son expérience de l'arbitrage pour permettre aux Bleus pourquoi pas, de franchir un nouveau pallier.

Crédit Vidéo : France Rugby