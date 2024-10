TOP 14. Après Posolo Tuilagi, l’USAP perd un autre Bleu pour une fracture du péroné

L’arrière polyvalent de l’USAP Lucas Dubois sera éloigné des terrains pour six semaines après une fracture du péroné.

L’infirmerie se remplit dans tous les clubs de Top 14 et l’USAP n’y échappe pas. Lors de la 7ᵉ journée du championnat, samedi face à Lyon, l'USAP a fêté une victoire serrée (29-26). En parallèle, l’écurie catalane a subi un coup dur avec la blessure de Lucas Dubois.

L’arrière polyvalent a dû quitter le terrain sur une civière juste avant la mi-temps, après s'être blessé à la cheville gauche. Dans la foulée, l’USAP a annoncé qu'il souffrait d'une fracture du péroné, ce qui le rendra indisponible pour au moins six semaines.

Cette blessure n’arrange pas les plans de Franck Azéma qui perd un des meilleurs éléments de sa ligne arrière. Depuis le début de saison, Lucas Dubois était présent sur quatre des sept feuilles de match de l’USAP en Top 14.

L'ailier de 26 ans avait participé à la tournée estivale du XV de France en Amérique du Sud, où il avait joué contre l'Uruguay. Au début communiqué en tant que match non-officiel par la FFR, World Rugby a confirmé qu’il s’agissait bel et bien d’une rencontre internationale officielle, comptant comme une sélection.

Cette blessure s'ajoute à une liste déjà longue de joueurs à l'infirmerie pour Perpignan. On y observe notamment le deuxième ligne international Posolo Tuilagi (double fracture tibia-péroné), le troisième ligne Jacobus Van Tonder, l'ailier Théo Forner (ligaments d'un genou) et l'ouvreur australien Jake McIntyre (rupture du grand pectoral).

L’USAP renverse Lyon

Largement défait par l’UBB la semaine passée, l’USAP devait réagir face à son public. À Aimé Giral, la réaction a été présente grâce à un essai dans le money time du Néo-Zélandais So'otala Fa'aso'o. Victorieux, les Catalans signent leur troisième victoire de la saison, après un début d’exercice 2024/2025 de Top 14 compliqué.

En conférence de presse, les Sang et Or se sont d’ailleurs félicités pour leur match. “Ce qui m’a plu, c’est cette capacité à réagir dans les moments difficiles. Ça fait deux fois que l’on remporte les matchs à la fin. Ça reste fort pour les joueurs. On aurait pu s’effondrer, mais on est restés concentrés pour remporter ce match-là. Le collectif a fait basculer le match en notre faveur” clame l'entraîneur de la défense de l'USAP Gérald Bastide, selon des propos rapportés par L'Indépendant.

