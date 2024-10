RUGBY. TOP 14. Uini Atonio repousse définitivement l'âge de la retraite et prolonge avec le Stade Rochelais

Uini Atonio, l’âme du Stade Rochelais, prolonge son contrat jusqu’en 2027. Une nouvelle réjouissante pour les supporters qui pourront compter sur leur pilier emblématique pour deux saisons de plus.

C’est officiel : Uini Atonio poursuit l’aventure avec le Stade Rochelais pour deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2027. Arrivé à La Rochelle en 2011 en provenance de Timaru, en Nouvelle-Zélande, Atonio a rapidement fait sa place au sein du pack rochelais.

Après 13 années de bons et loyaux services, l'emblématique pilier droit prolonge donc son histoire d’amour avec le Club maritime, où il est devenu une véritable légende. Fort de 306 matches sous les couleurs Jaune et Noir, il est désormais cadre chez les Maritimes, alliant puissance brute et adresse technique.

On pense à ses offloads spectaculaires, ou encore à ses percussions dévastatrices qui font trembler les défenses. Mais Uini, c’est bien plus ça dans le coeur des Maritimes. Véritable leader, il incarne les valeurs du Club et sait fédérer ses coéquipiers dans les moments clés.

Son impact va au-delà des performances sportives. Il est un lien fort entre le public rochelais et l’équipe, un chouchou du Stade Marcel-Deflandre. En plus de sa carrière en club, Atonio a aussi brillé sous le maillot bleu.

Depuis sa première sélection en 2014 face aux Fidji, il a porté 62 fois le maillot tricolore, participant notamment au Grand Chelem des Bleus lors du Tournoi des Six Nations 2022. Auquel il faut ajouter les deux sacres européens avec La Rochelle, en 2022 et 2023.

Une prolongation de contrat qui laisse également penser qu'il n'en a pas terminé avec le XV de France. Il pourrait même pousser jusqu'au Mondial 2027 en Australie afin de réaliser un autre rêve : devenir champion du monde.

À 34 ans, le double champion d’Europe reste aussi motivé que jamais. La quête de nouveaux titres avec son club de cœur continue. Pour lui, l’histoire est loin d’être terminée, et les supporters peuvent se réjouir : Uini Atonio sera là pour écrire encore de belles pages du Stade Rochelais.