Incroyable mais vrai, 10 Bleus sont internationaux et ils ne le savent peut-être pas

Plus de deux mois après, la rencontre France - Uruguay disputée cet été reste officiellement considérée comme un test-match entre les deux nations par World Rugby.

C’est un gros imbroglio qui pourrait devenir une bonne surprise pour certains. En effet, la rencontre du 10 juillet entre la France et l’Uruguay à Montevideo, remportée 28 à 43 par les Bleus, compterait bel et bien pour une sélection. Plus de 10 semaines après la rencontre, cette dernière est toujours inscrite dans le calendrier officiel de World Rugby en tant que test-match.

RESUME VIDEO. Les jeunes bleus du XV de France domptent l'Uruguay sous l'impulsion de Couilloud et Tuilagi

Par ailleurs, le média uruguayen El Observador confirmait cette information quelques jours avant la rencontre. “En tout état de cause, le match comptera comme un test-match officiel et sera pris en compte pour le classement mondial, selon des sources institutionnelles”, affirme le média sud-américain. En ce qui concerne le classement mondial, l’écart entre la France (4ᵉ) et l’Uruguay (18ᵉ) est tellement conséquent que la victoire française ne l’a pas impacté.

De plus, le journal uruguayen rappelle que “toutes les communications officielles de World Rugby ont été traitées comme l'équipe première de France.” Il explique aussi que la rencontre du 20 juillet, entre l’Uruguay et l’Argentine, souffre du même statut, alors que les Pumas communiquent pourtant avoir envoyé l’équipe réserve Argentina XV.

XV de France. L'inexpérience dans le Sud, le plus gros point faible des Bleus de Galthié ?

Au milieu des tristes actualités de la tournée en Argentine, cette erreur n’a eu que peu d’échos en France. En effet, la fédération française a continué de communiquer en évoquant une rencontre de sa formation “France Développement”, réserve de l’équipe première.

Cependant, quelques semaines auparavant, le pilier bayonnais Tevita Tatafu n’avait pas pu s’envoler en Amérique du Sud pour cette raison. Non éligible, il devait disputer la rencontre si elle n’était pas officielle, mais ce dernier a dû déclarer forfait au vu de la qualification inattendue de cette rencontre.

RUGBY. Tests de novembre : Pourquoi Mickaël Guillard pourrait être la surprise du XV de France

Mais si cette nouvelle a fait un malheureux, elle a bel et bien fait plusieurs heureux, dix précisément. En effet, parmi les 23 joueurs alignés sur la feuille de match, plusieurs d’entre eux n’ont jamais eu d’autres apparitions sous le maillot frappé du coq. De facto, ils sont donc devenus internationaux français le 10 juillet dernier, pour leur plus grand plaisir et peut-être sans le savoir.

Ainsi, Lucas Dubois, Jules Favre, Florent Vanverberghe, Joris Jurand, Léon Darricarrère, Janick Tarrit, Yann Peysson, Joris Segonds,Giorgi Beria et Nathanaël Hulleu peuvent en conséquence affirmer qu’ils sont internationaux français. De la même manière, les 13 autres joueurs présents sur la feuille de match peuvent ajouter une sélection de plus à leur palmarès international. Un détail pas si négligeable que ça quand on connaît la passion et l’amour qui entoure le maillot bleu.

VIDEO. Comment les Springboks ont ''espionné'' le XV de France grâce à Youtube