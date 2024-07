RESUME VIDEO. Les jeunes bleus du XV de France domptent l'Uruguay sous l'impulsion de Couilloud et Tuilagi

En s'imposant 43-28 face à l'Uruguay, le XV de France développement a fait preuve de solidité. Couilloud et Tuilagi, auteurs de doublés, ont été les artisans de cette victoire.

Entre deux tests contre l'Argentine, le XV de France développement a livré une prestation solide face à l'Uruguay. Les jeunes Bleus ont décroché une victoire convaincante grâce notamment aux réalisations de Baptiste Couilloud et Posolo Tuilagi. Les deux joueurs ont chacun inscrit un doublé, permettant à la France de s'imposer 43-28.

Le demi de mêlée lyonnais a rapidement pris les commandes du match. Ses courses incisives et sa vision du jeu ont déstabilisé la défense uruguayenne. Comme souvient, il a montré une belle capacité à lire le jeu, marquant ses deux essais avec une facilité déconcertante.

Posolo Tuilagi, de son côté, a fait parler sa puissance en sortir de banc. Le jeune deuxième ligne a su faire la différence dans les moments clés. Ses deux essais en l'espace de trois minutes après l'heure de jeu sont venus concrétiser une très belle entrée en jeu, démontrant qu'il est un espoir à surveiller de près.

Les cannes de Couilloud, la puissance de Tuilagi, la première des Bleuets du XV de France a captivé les supportersLa victoire des Bleus ne s'est pas faite sans quelques frayeurs. L'Uruguay a montré une belle résistance, revenant à plusieurs reprises au score. Mais la solidité défensive et la discipline des Français ont fait la différence.

Le score aurait pu être plus large sans quelques erreurs. Sans oublier le manque d'automatisme et de repère communs. On a vu des Français suivre le plan de jeu avant de se lâcher un peu plus. Des éléments comme Beria chez les avants ont marqué de précieux points.

Cette tournée d'été, marquée par des polémiques et des défis hors du terrain, a révélé le caractère et la résilience de cette jeune équipe. Mais il en faudra sans doute plus pour qu'on souvienne uniquement des performances sportives.

En battant l'Uruguay avec un groupe inexpérimenté, le XV de France a rappelé que le vivier tricolore était riche. Les jeunes pousses tricolores continuent d'apprendre et de grandir en vue de la Coupe du monde 2027, sous l'œil attentif du staff et des supporters.