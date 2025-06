TOP 14. À quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale Toulouse – Bayonne ?

Stade Toulousain – Bayonne, c’est ce vendredi à 21h05 sur Canal+. L’ogre rouge et noir défie l’outsider basque dans une demi explosive au Groupama Stadium.

La première demi-finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et Bayonne se jouera ce vendredi 20 juin 2025, sur la pelouse du Groupama Stadium (Lyon), avec un coup d'envoi programmé à 21h05 précises. Pour ne rien manquer de ce duel au sommet, branchez-vous sur Canal+, qui diffusera le match en exclusivité. L'antenne proposera également des analyses avant et après la rencontre, parfait pour rester dans l'ambiance des phases finales.

Stade Toulousain : l’ogre offensif

Les Rouge et Noir, meilleurs attaque (891 pts) et défense (462 pts) de la saison, s’appuient sur un collectif rodé, une touche redoutable et des lancements de jeu pleins d’agressivité. Leur saison de haute volée les place en favoris, mais ils ont la pression du résultat contrairement à leur adversaire du soir.

Bayonne : l’outsider combatif

Pour l’Aviron, c’est une demi historique : premier Top 14 de ce calibre depuis la remontée ! Sans pression mais plein de promesses, le pack basque compense l'inexpérience collective à ce niveau par un engagement total et une identité de jeu solide. À Lyon, ils pourraient surprendre.

Accès facile, transports en place : Lyon se prépare à vibrez dès 19h avec le village du Top 14 Extra Tour sur Place Bellecour, ouvert dès 12h. Profitez-en pour vous plonger dans la fête avant le match. Toulouse avec son jeu au sol, sa maîtrise tactique, ses relances chirurgicales. Bayonne avec sa fougue, ses impacts physiques et sa capacité à surprendre. Ne ratez pas l'entame : elle scelle souvent la victoire.

Ce qu’il faut retenir

Vendredi 20 juin, 21h05, Canal+, c'est l'heure de se plonger dans un grand bain de rugby : tradition face à renouveau, expérience contre énergie. Dans une ambiance de supporters, le Groupama Stadium promet une soirée électrique. On y sera, vous aussi ?