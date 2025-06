TOP 14. Stade Toulousain : la vérité derrière les ''problèmes de riches'' du champion en titre

Stade Toulousain : derrière les titres, la réalité économique dévoilée par Philippe Spanghero. Une pression bien réelle avant Bayonne.

Vendredi soir, le Stade Toulousain s’avance en favori logique de sa demi-finale face à Bayonne. Sur le terrain, les Rouge et Noir auront fière allure avec des retours, dont celui de Blair Kinghorn Mais en coulisses, il y a aussi une autre pression qui pèse sur le club : celle de la performance économique. TOP 14. Jelonch en fer de lance, Kinghorn de retour : la composition probable du Stade Toulousain en demie

"Notre modèle est calqué sur la surperformance sportive"

Comme l’explique Philippe Spanghero, fin connaisseur de l’économie du rugby et ancien joueur, via Sud Radio : "Ça rajoute forcément une forme de pression, je le dis parce que c'est une réalité dans le monde du rugby. Notre modèle est calqué sur la surperformance sportive et on voit que les équipes qui s'en sortent sont celles qui font une très grosse recette annuelle de billetterie, de sponsoring et pour ça, il faut que l'équipe soit au rendez-vous, qu'elle joue les premiers rôles."

Des enjeux financiers bien réels en phases finales

À Toulouse, jouer les premiers rôles est devenu une norme. Mais chaque contre-performance pèse. "Il y a une telle attente que forcément quand tu es éliminé d'une compétition, il y a un peu plus de pression sur celle qui suit parce qu'en effet, il y a des enjeux économiques qui sont assez simples, c'est-à-dire qu'il y a des primes avec les sponsors, des primes de résultats en fonction du parcours."

Avec l’élimination en Champions Cup, certaines primes sont déjà passées sous le nez du club. Cette demi-finale de Top 14 devient donc d’autant plus cruciale, sportivement et économiquement.

Des "problèmes de riches" malgré tout

Même si le Stade Toulousain reste un modèle de réussite : "À Toulouse, ils ont des problèmes de riches puisque ça joue à guichet fermé toute la saison, les espaces partenaires sont déjà quasiment pleins, donc leur vrai sujet, ce sont les délocalisations Stadium et optimiser les ressources en dehors d’Ernest Wallon."

Le Stade Toulousain, véritable locomotive du rugby français, sait que sa solidité financière passe par sa régularité sportive.

💰 La demi-finale de Top 14 est-elle devenue une banalité pour le Stade Toulousain ?



🗣️ @PSpanghero "À Toulouse, c'est devenu une normalité. Mais il y a tellement d'attentes que lorsque tu es éliminé d'une compétition, il y a de la pression sur celle qui suit." pic.twitter.com/D1QP6tpZFJ — Sud Radio Rugby (@SudRadioRugby) June 16, 2025

Contre Bayonne, diminué par les blessures, les hommes d’Ugo Mola auront une belle opportunité de poursuivre leur marche en avant… et de continuer à alimenter cette dynamique vertueuse.