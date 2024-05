STATISTIQUES. 23 journées et pas une ride : le Top 14 plus spectaculaire que jamais

La 23ème journée du Top 14 a été la plus prolifique de la saison. Profitons de ce merveilleux championnat...

65 points à Auxerre pour Racing vs Bayonne, 63 à Perpignan pour USAP vs Clermont, ou encore, last but not least, 67 pions lors de Toulouse vs Paris ce dimanche soir : avez-vous pris votre pied pendant ce week-end de Top 14 ?



En tous cas, cette 23ème journée de championnat fut tout simplement la plus prolifique de cette saison 2023/2024, pour l’instant. Avec pas moins de 50 essais inscrits et 406 points marqués, le spectacle a coulé à flot tout au long du week-end.

VIDÉO. TOP14. Trop fort, le Stade Toulousain déroule et en passe 50 au leader parisien sans forcerEh oui, avec l’arrivée des beaux jours et du sprint final, on envoie du jeu de partout de Bordeaux à Toulon en passant par Toulouse ou la Catalogne. Et ça paye !



Une journée qui suit une tendance : à ce sujet, Midi Olympique nous apprend qu’avec 5,4 essais marqués par match en moyenne, cette saison serait même la plus prolifique de l’histoire du Top 14.

RUGBY. Jauneau et Clermont climatisent Aimé-Giral en s'offrant l'USAP et se relancent en Top 14Un côté d’autant plus spectaculaire qu’elle est appuyée par des scénarios haletants, des retournements de situation permanents et des surprises chaque week-end.

VIDEO. Alerte au génie ! Aviez-vous déjà vu un geste aussi malin que celui de Marcus Smith ?La victoire dans le money time de l’ASM à Perpignan (29 à 35) cette fois-ci en est une nouvelle fois l’exemple, de même que le succès si important de Bayonne face au Racing.

VIDÉO : La mobylette Martocq ! Bayonne régale avec un essai de 100 mètres face au Racing 92En espérant que la fin de saison de Top 14 qui se profile soit tout aussi attrayante. Profitez donc des 3 journées qu’il vous reste, avant les phases finales…