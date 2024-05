VIDÉO : La mobylette Martocq ! Bayonne régale avec un essai de 100 mètres face au Racing 92

Du côté d’Auxerre, l’Aviron Bayonnais a récité son rugby en inscrivant plusieurs essais magnifiques, dont un depuis son en-but.

L’Aviron a fait couler le bateau racingman. C’est une histoire de David et Goliath qui semble presque être écrite à l’avance, tant le stade de l’Abbé-Deschamps en a vu passer avec l’AJ Auxerre. Pour sa première délocalisation sur les rives de l’Yonne, le Racing 92 s’est incliné (28-37) face à Bayonne.

Hodge et Martocq crucifient le Racing 92

À la 38ᵉ minute de jeu, les Basques ont pris l’avantage au score. Juste avant la mi-temps, les visiteurs jouent une mêlée à 5 mètres de leur en-but. Après cette dernière, Maxime Machenaud feinte le coup de pied de dégagement.

En réalité, il transmet à l’Australien Reece Hodge qui surprend la défense du Racing 92 avec une accélération foudroyante. Repris à ses 22 mètres, il transmet à Rémy Baget qui lève la tête et passe à Bruni. Le troisième ligne sert Guillaume Martocq qui distance tous les défenseurs sur les 40 derniers mètres. Le jeune centre plonge ensuite en Terre promise.

Bayonne se remet à l'endroit

Récemment inquiétés par l’idée de la relégation, les Basques ont rebondi après leur défaite à domicile face à l’UBB. Si la terre de football d'Anoeta ne leur réussit pas, celle de la Bourgogne-Franche-Comté leur sourit un peu plus. Avec quatre essais de chaque côté, Camille Lopez et ses coéquipiers ont été efficaces et réalistes.

Tout d’abord, c’est Tom Spring qui a profité d’une brèche pour foncer à toute vitesse dans la défense francilienne. Bien qu'il y ait eu un doute quant à une possible obstruction sur un défenseur racingman, le frère de Max atteint l'en-but dès la 8ᵉ minute de jeu.

Ensuite, ce sont deux erreurs consécutives du capitaine des Springboks Siya Kolisi qui offrent deux essais à Maxime Machenaud (28ᵉ et 30ᵉ). Enfin, la réalisation spectaculaire de Guillaume Martocq enthousiasme les curieux, juste avant la mi-temps.

Avec cette défaite, le Racing 92 confirme sa fragilité à domicile et encore plus lors de ses délocalisations. Désormais, ils pointent à seulement 2 points du 7ᵉ et sont à seulement 4 points de l’USAP, toujours candidat à la phase finale. De son côté, Bayonne met 8 points de distance avec la 13ᵉ place et se rassure.

