TOP 14. ''C'est un des joueurs les plus craints au monde'' : Le Garrec dithyrambique avec une recrue du Racing

Au travers d’un entretien avec L’Equipe, le demi de mêlée du Racing 92 a notamment évoqué le cas Josua Tuisova, sur le chemin du retour.

Huit mois. Huit longs mois que le Racing 92 attend les débuts de sa recrue phare de la dernière intersaison : Josua Tuisova.

D’abord retardée par le Mondial dans lequel les Fidji allèrent jusqu’en quart (et lors duquel il fut brillant) son arrivée ne fut in fine pas synonyme de disponibilité pour le Fijdien de 30 ans. Victime d’une rupture des ligaments croisés lors de son dernier match avec la sélection, Tuisova n’est, depuis, pas réapparu sur un terrain de rugby.

Mais la bombe fidjienne est sur le chemin du retour. Comme pressenti (puisqu’il a repris l’entraînement collectif) et écrit par L’Equipe, l’ancien toulonnais devrait faire ses grands débuts sous le maillot ciel et blanc dans 2 semaines, pour la réception de l’Aviron Bayonnais en Top 14.

Voilà qui pourrait "pumper" encore un peu plus ce Racing et lui donner, ma foi, des airs de mastodontes lors de ce sprint final. "Je pense qu'il va revenir très fort, racontait son coéquipier Nolann Le Garrec pour L’Equipe. C'est quelqu'un de très introverti, très discret. Enfin discret, pas sur le terrain, parce que là vous ne pouvez pas le louper. Il est tellement dominant. Il va nous apporter énormément de choses. C'est un des joueurs les plus craints au monde."

De quoi s’offrir un énorme supplément de puissance et d’imprévisibilité au milieu de terrain pour cette fin de saison. Qui, pour rappel, jouait peut-être le meilleur rugby de sa carrière au moment de sa blessure et sortait d’une saison à 9 essais en 19 matchs en Top 14.

A ce jour, le Fidjien est d’ailleurs le 3ème meilleur marqueur en activité du Top 14, avec 66 essais inscrits. Dont 3 exercices bouclés à plus de 10 banderilles plantées.

Et demeure surtout un ouvreur de porte exceptionnel désormais. Et ce depuis plusieurs saisons… Le Racing peut se frotter les mains.